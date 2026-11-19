Sáng 16/11, Công an phường Bình Hưng Hòa phối hợp Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM tổ chức bàn giao mô hình “Khu vực trải nghiệm học tập PCCC và CNCH” tại Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa.

Đại biểu dự lễ ra mắt

Tham dự chương trình có đại diện Ban Giám hiệu, 29 cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng 851 học sinh nhà trường; đại diện Công an phường Bình Hưng Hòa và cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 9.

BGH nhà trường tặng hoa cảm ơn lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH

Không gian trải nghiệm được trang bị các phương tiện, thiết bị PCCC cùng hệ thống tranh ảnh, tài liệu hướng dẫn trực quan, giúp học sinh nhận biết nguy cơ cháy, nổ và làm quen với những kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn các em nhỏ trải nghiệm không gian lớp học

Phát biểu tại buổi lễ, cô Vân Minh Tân, Hiệu trưởng nhà trường, bày tỏ sự cảm ơn lực lượng Công an và các học viên thực tập khóa D38 – Học viện PCCC đã hỗ trợ xây dựng công trình ý nghĩa, tạo thêm môi trường học tập thực tế, giúp học sinh nâng cao ý thức và kỹ năng tự bảo vệ.

Sau lễ bàn giao, cán bộ, chiến sĩ đã hướng dẫn học sinh nhận biết nguy cơ cháy, nổ trong gia đình và trường học; cách hô hoán, báo cháy, gọi số 114 và kỹ năng thoát nạn trong môi trường có nhiều khói, khí độc. Giáo viên, nhân viên nhà trường cũng được hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy xách tay, kỹ năng thoát nạn và sơ cấp cứu ban đầu.​

Các em nhỏ hào hứng tham gia trải nghiệm cùng cán bộ tuyên truyền

Thông qua hình thức tuyên truyền trực quan kết hợp thực hành, những kiến thức PCCC&CNCH được truyền đạt sinh động, phù hợp với lứa tuổi, giúp học sinh dễ tiếp thu và ghi nhớ.

Thượng tá Nguyễn Việt Hà, Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 9 cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp Công an các phường An Lạc, Tân Tạo, Bình Tân, Bình Trị Đông và Bình Hưng Hòa nhân rộng mô hình tại 100% trường học thuộc địa bàn quản lý; đồng thời đánh giá hiệu quả để đề xuất triển khai rộng rãi trên địa bàn TPHCM.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi ra mắt:

Không gian triển lãm với các dụng cụ PCCC&CNCH

Cẩm nang tuyên truyền của lực lượng PCCC&CNCH

Mô hình góp phần đổi mới công tác tuyên truyền PCCC&CNCH trong trường học, đưa kiến thức phòng ngừa cháy, nổ trở thành kỹ năng thiết thực, hình thành ý thức chủ động bảo vệ bản thân cho học sinh ngay từ nhỏ.