Chỉ tiêu tăng gấp đôi

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định chỉ tiêu: "Đến cuối năm 2030, phấn đấu hoàn thành công tác di dời 50% căn nhà trên và ven kênh rạch, với khoảng 20.000 căn". Tuy nhiên, theo Thông báo kết luận số 235-TB/VPTW ngày 24/6/2025 được UBND TPHCM dẫn lại, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo "cần đầu tư mạnh mẽ hơn nữa, tốc độ nhanh hơn nữa để xóa nhà tạm trên và ven sông, kênh rạch".

Cụ thể hóa chỉ đạo này, ngày 05/5/2026, Chủ tịch UBND TPHCM ban hành Chỉ thị số 45/CT-UBND, yêu cầu xây dựng lộ trình điều chỉnh chỉ tiêu di dời từ 20.000 lên khoảng 40.000 căn, tức giải tỏa toàn bộ nhà trên và ven kênh rạch vào năm 2030.

Trước đó, tại Quyết định số 2988/QĐ-UBND ngày 16/6/2025 phê duyệt Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà trên và ven sông, kênh rạch giai đoạn 2025 - 2030, Thành phố đã tính toán quy mô cụ thể. Sáng 30/10, tại kỳ họp thứ sáu HĐND TPHCM, đại diện Sở Xây dựng cho biết trong giai đoạn 2026 - 2030, Thành phố đặt mục tiêu di dời chính xác 41.540 căn nhà với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 404.185,4 tỷ đồng, bao gồm 59 dự án vốn đầu tư công và 17 dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP).

"Người dân Thành phố phải được thụ hưởng môi trường sống an toàn hơn, giao thông thuận tiện hơn, nhà ở phù hợp hơn, trường học tốt hơn, bệnh viện tốt hơn, không gian văn hóa nhiều hơn, không gian xanh rộng hơn. Người lao động, công nhân, người nhập cư, người nghèo đô thị, người yếu thế phải được quan tâm bằng chính sách cụ thể, thiết thực và đến đúng đối tượng" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 02/7/2026).

Cũng tại kỳ họp này, người đứng đầu chính quyền Thành phố báo cáo đã di dời được 2.987 căn nhà ven kênh rạch. Thành phố lấy con người làm trung tâm, giải quyết đồng thời nơi ở mới, sinh kế mới, hạ tầng mới và chất lượng sống mới cho người dân. Trước đó, tại cuộc họp nghe báo cáo các dự án trọng điểm ngày 19/8, lãnh đạo Thành phố nhấn mạnh: "Phải làm sao tái định cư tới đâu thì giải phóng mặt bằng tới đó”.

Để chuẩn bị quỹ nhà cho người dân di dời, TPHCM dự kiến triển khai 18 dự án nhà ở tái định cư trên 20 khu đất, bổ sung 18.654 căn hộ (4 dự án vốn đầu tư công và 14 dự án huy động nguồn lực xã hội hóa). Sở Xây dựng cũng thống nhất kiến nghị tạo quỹ nhà ở xã hội phục vụ tái định cư trong bán kính 5 - 10 km so với dự án.

Nhà ven rạch Xuyên Tâm đã được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng cho dự án

Đầu tháng 11, UBND TPHCM ban hành công văn giao UBND xã Nhà Bè và xã Bình Lợi phấn đấu khởi công hai dự án nhà ở xã hội phục vụ tái định cư trước cuối năm 2026; đồng thời giao Sở Xây dựng nghiên cứu phương án mua lại một phần nhà ở xã hội tại các khu vực phù hợp, ưu tiên bố trí tái định cư tại chỗ hoặc gần nơi ở cũ. Theo phân công công tác mới, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh trực tiếp chỉ đạo công tác bồi thường, tái định cư, phụ trách cả đề án nhà ven kênh rạch lẫn quỹ nhà, đất tái định cư.

Nguyên tắc "an cư đi trước" tiếp tục được HĐND Thành phố luật hóa trong các nghị quyết về rạch Bàu Trâu, kênh Hy Vọng thông qua ngày 30/10. Nghị quyết yêu cầu UBND Thành phố phải chuẩn bị đầy đủ phương án tái định cư trước khi thu hồi đất; việc bố trí tái định cư "phải được thực hiện chủ động, đồng bộ, gắn với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các điều kiện thiết yếu, bảo đảm ổn định đời sống, sinh kế trước khi bàn giao mặt bằng".

Thực tế cuộc sống của những hộ dân đã rời bờ kênh là minh chứng rõ nét nhất cho cam kết này. Ông Phương Thái Hoàng, một người dân từng sống ở bờ Bắc kênh Đôi (phường Phú Định), nay đã ổn định trong căn hộ 3 phòng ngủ tại chung cư 481 Ba Đình (phường Chánh Hưng). Ông chia sẻ: "Lúc mới nghe tin giải tỏa, tôi hoang mang lắm, không biết sẽ được giải quyết thế nào, cầm tiền đi đâu, có đủ mua nhà không... Nhưng sau nhiều đợt vận động, giải thích rõ ràng, tôi dần yên tâm. Nhận căn hộ hiện tại, gia đình tôi vẫn còn dư một khoản để sửa sang nhà cửa". Điều khiến ông mừng nhất là "tụi nhỏ có chỗ ở sạch sẽ, ổn định hơn".

Cùng chung niềm vui, bà Ngô Huyền Hương (56 tuổi), người sinh ra bên bờ kênh Đôi và nay chuyển về căn hộ 2 phòng ngủ trên đường Phạm Thế Hiển, bộc bạch: "Ở dưới đất dễ buôn bán hơn thiệt, nhưng mình già rồi, lo cho con cháu là chính. Tụi nhỏ có chỗ ở khang trang, đi làm có tương lai hơn là mình vui rồi".

Tương tự, gia đình 10 người của bà Nguyễn Thị Kim Loan từng chen chúc trong căn nhà số 217 đường Nguyễn Duy (phường Chánh Hưng) nay đã có không gian sống mới tại chung cư 2225 Phạm Thế Hiển. Bà Loan khấp khởi thổ lộ: "Sau bao năm sống trong căn nhà xập xệ, nay về nơi ở mới, gia đình tôi như mở ra trang đời tươi sáng hơn". Tại rạch Xuyên Tâm, ông Trương Thanh (phường An Nhơn), sau gần 30 năm sống trong con hẻm nhỏ đường Nguyễn Thái Sơn, nay cũng hài lòng với căn hộ rộng khoảng 70 m² tại chung cư Khang Gia bởi sự khang trang, yên tĩnh và phù hợp với gia đình.

Những căn nhà tạm bợ dựng trên cột sát mặt nước ở bờ Nam kênh Đôi

Chính sách đột phá cho nhà "không giấy tờ"

Trong dự thảo tờ trình về nghị quyết cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Thành phố thẳng thắn nhìn nhận thực tế: "Còn rất nhiều trường hợp sử dụng đất không có giấy chứng nhận, xây dựng ven và trên sông, ngòi, kênh, rạch nên không đủ điều kiện bồi thường". Từ ngày 04/11 đến 19/11, dự thảo nghị quyết đã được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi. Theo đề xuất của UBND TPHCM và các Ban HĐND, Chủ tịch HĐND Thành phố thống nhất chưa trình nội dung này tại kỳ họp thường lệ cuối năm (dự kiến diễn ra ngày 3 và 4/12) để tiếp tục hoàn thiện, đảm bảo tính thấu đáo.

Theo dự thảo, phần đất kênh rạch bị lấn chiếm (kể cả phần chưa san lấp nhưng đã có nhà ở) nếu sử dụng ổn định trước ngày 01/8/2024 sẽ được xem xét hỗ trợ trong hạn mức giao đất ở. Thời gian sử dụng càng lâu, mức hỗ trợ càng cao: tối đa 70% giá đất tính bồi thường đối với đất sử dụng trước ngày 15/10/1993, sau đó giảm dần theo các mốc thời gian xuống còn 56%, 42% và thấp nhất là 28%.

Đối với người đủ điều kiện tái định cư nhưng tự lo chỗ ở, thành phố dự kiến hỗ trợ bằng tiền: tối đa 6 tỷ đồng tại các phường trung tâm như Thạnh Mỹ Tây, và 3,5 tỷ đồng tại các phường như Chánh Hưng, Bình Đông (áp dụng khi địa phương chưa đủ quỹ nhà, đất tái định cư; nơi đã có quỹ nhà sẽ nhận bằng 50% mức này). Ngoài ra, các hộ chưa được bồi thường bằng nhà ở, đất ở sẽ được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm; người bàn giao mặt bằng trước hạn sẽ có chính sách thưởng thêm. Các mức hỗ trợ này sẽ tiếp tục được cân nhắc điều chỉnh sau đợt lấy ý kiến.

Ở cấp cơ sở, nhiều địa phương cũng chủ động gỡ khó để người dân không phải chờ đợi. Điển hình như phường Chánh Hưng triển khai mô hình "Đồng hành cùng hộ dân thuộc dự án" giai đoạn 2026 - 2030. Thông qua sự kết nối của phường, ngân hàng Agribank sẽ cho các hộ thuộc diện giải tỏa vay tín chấp ngắn hạn (dựa trên xác nhận hồ sơ của Ban Quản lý dự án phường) để trang trải tiền thuê nhà tạm cư, sinh hoạt, chữa bệnh, học phí cho con trong lúc chờ nhận tiền bồi thường; khoản vay sẽ được tất toán một lần khi nhận tiền chi trả.

"Việc đặt quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân làm trung tâm chính là chìa khóa tạo sự đồng thuận, giúp các dự án về đích đúng tiến độ” - lãnh đạo Ban Quản lý dự án phường Chánh Hưng khẳng định.

Từ bờ Bắc kênh Đôi – nơi 1.596 trường hợp đã bàn giao mặt bằng – đến bờ Nam, rạch Văn Thánh hay rạch Xuyên Tâm, mỗi công trình hồi sinh dòng nước đều khởi đầu từ sự đồng lòng của người dân. Có những người như vợ chồng bà Quỳnh, ông Thành rời bỏ nếp nhà gắn bó hơn nửa thế kỷ bên rạch; có người như ông Lê Ngọc Oanh dù lưu luyến tình làng nghĩa xóm nhưng vẫn "hoàn toàn đồng thuận". Tất cả đều chung một kỳ vọng vào diện mạo đô thị sạch đẹp hơn, để như lời ông Nguyễn Trung Giá chia sẻ: "Con cháu mai sau chắc chắn sẽ được hưởng nhiều".

Đáp lại tấm lòng ấy, Thành phố nghĩa tình đã chuẩn bị sẵn chốn an cư trước ngày dân dọn nhà: dành gần 90% tổng vốn dự án bờ Nam kênh Đôi cho công tác bồi thường, tái định cư; bố trí căn hộ ngay trên địa bàn cũ cho người dân rạch Văn Thánh và bổ sung 18.654 căn hộ tái định cư cho toàn đề án. Giấc mơ rời bỏ những căn nhà tạm bợ bên dòng nước đen để bước vào cuộc sống khang trang, văn minh – như lời bà Nguyễn Thị Linh ở bờ Nam kênh Đôi – đang dần trở thành hiện thực.