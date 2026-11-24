Rạch Văn Thánh sắp "vui" trở lại

Gói thầu xây lắp số 1 thuộc Dự án cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh (phường Thạnh Mỹ Tây) có chiều dài khoảng 410m, kéo dài từ đầu đường Võ Oanh đến khu vực cầu Văn Thánh 1, đi kèm hệ thống thu gom nước thải toàn tuyến về trạm bơm lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Theo ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM (chủ đầu tư), gói thầu có giá trị hơn 600 tỷ đồng, dự kiến thi công trong khoảng 2 năm và hoàn thành vào năm 2028.

Bà Bùi Thị Hồng Quế, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thạnh Mỹ Tây cho biết, tính đến ngày 10/11, mặt bằng phục vụ gói thầu này đã đạt trên 50% và địa phương đang phấn đấu hoàn tất bàn giao ngay trong tháng 11.

Dự án được HĐND TPHCM phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 345/NQ-HĐND ngày 28/6/2025 với tổng mức đầu tư hơn 8.555 tỷ đồng từ ngân sách Thành phố, thực hiện giai đoạn 2025 - 2030. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chiếm tới hơn 6.812 tỷ đồng (tương đương gần 80% tổng vốn). Toàn tuyến dài khoảng 2,2km, gồm hơn 1,9km rạch chính và gần 300m rạch nhánh qua Khu du lịch Văn Thánh. Dọc hai bờ rạch sẽ hình thành hệ thống đường giao thông, vỉa hè và đường song hành nối vào đường Điện Biên Phủ (lộ giới 11 - 20m); xây mới cầu Phú An rộng 19m; đồng thời mở rộng, nâng cấp đường Ngô Tất Tố đoạn từ cầu Phú An đến đường Phú Mỹ.

Đường bờ trái rạch Xuyên Tâm thuộc gói thầu XL-03 sau khi thông xe kỹ thuật

Dự án tác động đến 1.077 trường hợp, gồm 749 hộ giải tỏa toàn phần và 328 hộ giải tỏa một phần. Tại Lễ khởi công, lãnh đạo Thành phố đã trân trọng ghi nhận và trao quà tri ân các hộ dân tiên phong bàn giao mặt bằng. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu chủ đầu tư và chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhà thầu thi công đúng tiến độ.

Bà Bùi Thị Hồng Quế chia sẻ: "Khi triển khai phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, chúng tôi luôn đặt mục tiêu ổn định đời sống người dân lên hàng đầu để tạo sự đồng thuận. Dù áp lực rất lớn nhưng tập thể phường đã quyết tâm làm được". Theo đó, UBND phường trực tiếp hỗ trợ người dân đăng ký cư trú, chuyển trường cho học sinh, vay vốn ưu đãi và giới thiệu việc làm. Các hộ đủ điều kiện được linh hoạt lựa chọn căn hộ tái định cư, nhà ở xã hội hoặc nhận tiền hỗ trợ. Trước mắt, 391 căn hộ chung cư ngay trên địa bàn quận Bình Thạnh (cũ) đã được bố trí để hạn chế tối đa sự xáo trộn về công việc và học tập của bà con.

Có mặt tại Lễ khởi công, ông Nguyễn Trung Giá, một người dân trong vùng dự án, bộc bạch: "Con rạch ô nhiễm nặng nề, trời mưa thì ngập, trời nắng lại bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt. Chính quyền các cấp thường xuyên xuống tận nơi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của chúng tôi. Sự quan tâm sát sao đó giúp bà con thêm tin tưởng, sẵn sàng hợp tác bàn giao mặt bằng". Tin rằng hơn ba thập kỷ sống chung với ô nhiễm sắp lùi vào dĩ vãng, ông cười hiền: "Lớp người lớn tuổi như chúng tôi có thể chỉ hưởng thụ một ít, nhưng con cháu mai sau chắc chắn sẽ được hưởng nhiều".

Chung niềm kỳ vọng ấy, vợ chồng bà Quỳnh, ông Thành – những người gắn bó bên bờ rạch hơn nửa thế kỷ và thuộc diện giải tỏa toàn phần – vẫn vui vẻ gật đầu dời đi dù không khỏi lưu luyến nếp nhà cũ. Bà vẫn nhớ như in thuở nước rạch còn trong xanh, cả xóm cùng xuống tắm giặt, và chỉ mong sau di dời, bà con lối xóm ai cũng có cuộc sống mới khang trang, ổn định hơn.

Ở tuổi 73, ông Hoàng Sơn (ngụ hẻm đường Võ Oanh) là một trong những hộ đầu tiên đồng thuận tháo dỡ một phần căn nhà, tâm sự: "Nhà tôi đã từng giải tỏa một lần, đây là lần thứ hai. Sống ở đây vừa ngập, vừa muỗi lại hôi thối. Giờ cải tạo rạch, môi trường sẽ sạch đẹp hơn; nếu làm được như tuyến đường Trường Sa, Hoàng Sa bên kênh Nhiêu Lộc thì càng tuyệt vời". Cùng suy nghĩ đó, ông Nguyễn Công Lý (72 tuổi, ngụ hẻm 550 đường Điện Biên Phủ, diện giải tỏa toàn phần) khẳng định: "Vì cảnh quan và môi trường chung của Thành phố, bà con có chịu thiệt thòi một chút cũng sẵn lòng chấp nhận".

"Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng như các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, từ nay đến năm 2030, chúng ta phải hoàn thành di dời toàn bộ khoảng 40.000 hộ dân trên và ven kênh, rạch với tổng chiều dài khoảng gần 400km" - Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM (phát biểu tại lễ khởi công dự án rạch Văn Thánh).

Hơn 1,4km đường ven rạch Xuyên Tâm thông xe kỹ thuật

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật) có tổng chiều dài hơn 8,8km. Ngày 27/9/2024, HĐND TPHCM ban hành Nghị quyết số 79/NQ-HĐND điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng tổng vốn từ hơn 9.664 tỷ đồng lên hơn 17.229 tỷ đồng (trong đó hơn 13.937 tỷ đồng dành cho bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật), thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2028.

Công trình ảnh hưởng đến gần 2.200 trường hợp. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, tính đến ngày 22/10, các phường An Nhơn, Gia Định, Bình Thạnh đã hoàn tất bàn giao 100% mặt bằng; phường Bình Lợi Trung bàn giao 278 trường hợp; toàn tuyến hiện chỉ còn vướng 3 trường hợp thuộc phần đất của một doanh nghiệp. Điển hình như tại phường An Nhơn, từ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đến đội ngũ cán bộ đều trực tiếp đến từng nhà hướng dẫn thủ tục sửa chữa phần diện tích còn lại, đồng thời huy động nguồn lực tu sửa các căn hộ tái định cư xuống cấp trước khi đón dân về ở.

Nhờ mặt bằng thông suốt, ngày 2/9 vừa qua, hơn 1,4km đường bờ trái thuộc gói thầu XL-03 (kết nối đường Phạm Văn Đồng với đường ven kênh Tham Lương - Bến Cát) đã chính thức thông xe kỹ thuật. Tính đến ngày 22/10, gói thầu XL-03 đạt khoảng 87% khối lượng; dự kiến đường bờ phải sẽ thông xe trong tháng 11 và hoàn thành toàn bộ gói thầu vào tháng 12/2026. Hai gói thầu còn lại là XL-01 và XL-02 (thi công từ tháng 12/2025) hiện đạt lần lượt khoảng 9% và 16% khối lượng, được UBND TPHCM chỉ đạo hoàn thành vào cuối năm 2027.

Nhớ lại ngày nhận thông báo giải tỏa căn nhà trên đường Nguyễn Xuân Ôn (phường Gia Định), ông Nguyễn Thành Đức chia sẻ: "Tôi sống ở đây hơn 50 năm, chứng kiến dòng kênh từ lúc trong xanh đến khi ô nhiễm nặng nề. Khi Nhà nước triển khai dự án, tôi rất mừng vì gia đình có cơ hội chuyển sang nơi ở mới tốt đẹp hơn, khép lại chuỗi ngày sống tạm bợ bên dòng kênh đen".

Nhà dân san sát bên rạch Văn Thánh trước khi dự án cải tạo khởi công

Tái khởi động hai dự án đã có chủ trương

Tại kỳ họp thứ sáu diễn ra ngày 30/10, HĐND TPHCM đã thông qua 3 nghị quyết với tổng mức đầu tư hơn 15.264 tỷ đồng để cải tạo 3 tuyến kênh rạch trọng điểm. Đáng chú ý, trong số này có 2 dự án từng được thông qua chủ trương từ giai đoạn 2015 - 2016 nhưng chưa thể triển khai.

Cụ thể, dự án rạch Bàu Trâu (phường Phú Lâm, Phú Thạnh) có chủ trương nạo vét, cải tạo, nay thay thế chủ trương cũ với quy mô nạo vét khoảng 1.066m rạch từ kênh Tân Hóa, mở đường dọc rạch rộng 10m phía phường Phú Lâm và 20m phía phường Phú Thạnh, tổng vốn đầu tư hơn 4.744,2 tỷ đồng. Tương tự, kênh Hy Vọng (phường Tân Sơn) từng có chủ trương bồi thường, giải tỏa, nay điều chỉnh thành dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường dài khoảng 1.089m, tổng mức đầu tư hơn 2.546,7 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2026 - 2030.

Dự án thứ ba là chủ trương mới đối với rạch Bà Tàng (phường Bình Đông và xã Bình Hưng) theo Nghị quyết số 131/NQ-HĐND: nạo vét khoảng 4km rạch, xây dựng gần 7km kè hai bờ và làm mới khoảng 4,5km đường ven rạch. Với tổng mức đầu tư gần 7.973,8 tỷ đồng (giai đoạn 2026 - 2032), dự án hướng tới mục tiêu di dời nhà trên và ven rạch, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân trước nguy cơ sạt lở. Theo phương án sơ bộ, dự án ảnh hưởng đến 851 trường hợp, trong đó 587 hộ giải tỏa toàn phần.

Cả 3 dự án trên đều đã được HĐND TPHCM đưa vào danh mục đo đạc, kiểm đếm ngay trong quý IV/2026. Tổ đại biểu HĐND Thành phố đề nghị các đơn vị triển khai bảo đảm tiến độ, đồng thời đặc biệt chú trọng quyền lợi chính đáng và sinh kế bền vững cho người dân bị ảnh hưởng.