Phường Chánh Hưng đã bắt đầu họp dân triển khai kế hoạch thu hồi đất tại bờ Nam kênh Đôi - nơi 4 dự án chỉnh trang với tổng vốn hơn 49.000 tỷ đồng tác động đến 6.161 trường hợp. Ở phía đối diện, bờ Bắc đã bàn giao hơn 99% mặt bằng, 3 gói thầu đang đồng loạt thi công.

Phần lớn nguồn vốn bờ Nam dành lo quyền lợi cho dân

Ngày 17/11, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Hưng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thu hồi đất với người dân đoạn từ cầu Rạch Ông đến cầu Mật. Khu vực này có 944 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 860 trường hợp phải giải tỏa trắng. Thông báo thu hồi đất sẽ được gửi đến các hộ từ ngày 20/11 đến 05/12. UBND TPHCM cũng đã phân bổ quỹ nhà tái định cư cho dự án tại khu đất số 400 Nguyễn Duy (nơi đang được lập chủ trương đầu tư khu nhà ở tái định cư).

"Tinh thần chung là không để có khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn; không để những quy định được ban hành nhưng khó thực hiện; song cũng không quá cầu toàn, kéo dài thời gian, làm mất cơ hội phát triển của thành phố" - ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM (phát biểu bế mạc kỳ họp thứ năm HĐND TPHCM khóa XI, ngày 22/9/2026)

Trong hai ngày 18 và 19/11, phường tiếp tục họp dân đoạn từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân. Tại đây, người dân nêu nhiều thắc mắc xoay quanh đơn giá bồi thường, phương án bố trí tái định cư và mức hỗ trợ khi bàn giao mặt bằng sớm. "Tiến độ dự án rất quan trọng, nhưng sự đồng thuận và quyền lợi của người dân còn quan trọng hơn" - ông Ngô Văn Được, Phó Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng khẳng định. Trước đó, chiều 15/11, phường cũng đã triển khai kế hoạch thu hồi đất cho dự án chỉnh trang rạch Ông Lớn trên địa bàn với tổng mức đầu tư khoảng 4.341 tỷ đồng (trong đó khoảng 3.923 tỷ đồng dành cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư).

Bốn dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi được HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư ngày 22/9 tại các Nghị quyết số 112, 113, 114 và 115/NQ-HĐND. Tuyến dự án trải dài khoảng 8,8 km dọc đường Phạm Thế Hiển, đi qua phường Chánh Hưng và phường Bình Đông với tổng mức đầu tư 49.015,693 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thu hồi khoảng 49 ha đất. Khi hoàn thành, đường Phạm Thế Hiển sẽ được mở rộng lên 30 m, dọc bờ kênh có hệ thống kè kết hợp dải công viên cây xanh, khu thể dục thể thao.

Mỗi dự án được tách thành hai dự án thành phần: bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây lắp. Riêng phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của cả 4 Nghị quyết chiếm tới 43.899,715 tỷ đồng, tương đương 89,6% tổng vốn - nghĩa là cứ 10 đồng đầu tư cho bờ Nam thì gần 9 đồng dùng để lo quyền lợi và chỗ ở cho người dân.

Toàn tuyến bờ Nam có 6.161 trường hợp bị ảnh hưởng, bao gồm 5.807 trường hợp giải tỏa toàn phần. Trước khi biểu quyết, sáng 5/8, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM đã khảo sát thực địa cả 4 đoạn và ước tính có 1.742 trường hợp có nhu cầu tái định cư. Ngày 27/8, HĐND thành phố đã đưa cả 4 đoạn vào danh mục dự án được đo đạc, kiểm đếm trước trong quý IV/2026 (sớm gần một tháng trước khi thông qua chủ trương đầu tư) để kịp tiến độ chi trả bồi thường vào năm 2027.

Ngày 02/11 và 10/11, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đã ký ban hành Kế hoạch số 603/KH-UBND (đoạn từ cầu Hiệp Ân đến cầu Bà Tàng, phường Bình Đông) và Kế hoạch số 623/KH-UBND (đoạn từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân, phường Chánh Hưng). Riêng đoạn cầu Mật - cầu Hiệp Ân dài khoảng 2,1 km có 2.060 trường hợp bị ảnh hưởng (2.042 trường hợp giải tỏa toàn phần).

Công trường cải tạo bờ Bắc kênh Đôi, nơi hơn 99% mặt bằng đã được bàn giao

Cả hai kế hoạch đều ấn định mốc thời gian cụ thể cho từng phần việc: hoàn tất kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất trước ngày 16/11; niêm yết dự thảo phương án từ ngày 17 đến 26/11; phê duyệt phương án bồi thường vào ngày 30/12/2026; chi trả từ ngày 31/12/2026 đến 29/01/2027 và bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 31/3/2027.

Tại phường Chánh Hưng, quy trình được triển khai nối tiếp sau các hội nghị tiếp xúc dân: phường gửi thông báo thu hồi đất đến từng hộ trước khi đo đạc, kiểm đếm; dự kiến niêm yết phương án giá đất bồi thường vào giữa tháng 12/2026; công tác thẩm định, phê duyệt và chi trả tập trung từ tháng 12/2026 đến hết quý I/2027. Đầu tháng 11, địa phương đã lập biên bản, thu thập hồ sơ được 1.650/2.060 trường hợp thuộc đoạn cầu Mật - cầu Hiệp Ân. Kế hoạch quán triệt việc huy động cả hệ thống chính trị, chủ động áp dụng các cơ chế đặc thù nhưng kiên quyết tuân thủ đúng trình tự pháp luật với những trường hợp chưa đồng thuận, "không vì yêu cầu tiến độ mà rút ngắn các thủ tục bắt buộc".

Theo thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh, Sở Xây dựng có trách nhiệm rà soát toàn bộ quỹ nhà ở, đất ở tái định cư để bảo đảm đủ chỗ ở cho người dân; các chủ đầu tư và địa phương phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn bồi thường được giao trước ngày 31/12/2026. Chiều 16/11, tại buổi tiếp xúc cử tri phường Thủ Đức, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cũng nhấn mạnh quyết tâm của thành phố trong việc di dời khoảng 40.000 căn nhà trên và ven kênh rạch từ nay đến hết nhiệm kỳ để tái định cư, mở đường ven rạch và phát triển mảng xanh đô thị.

Nhiều hộ dân tại bờ Nam đã mong chờ ngày này từ khi chứng kiến diện mạo bờ Bắc đổi thay. Bà Nguyễn Thị Linh (ngụ hẻm 541 Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông) chia sẻ: "Lúc thành phố chỉnh trang phía bờ Bắc, tôi biết bờ Nam trước sau gì cũng giải tỏa, di dời. Việc chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường và tạo điều kiện cho dân có nơi ở mới khang trang hơn là điều ai cũng mong mỏi".

Sống tại bờ Nam từ năm 1985, ông Lê Ngọc Oanh (78 tuổi) không giấu nổi sự lưu luyến: "Bao nhiêu năm sống ở đây, tôi đã quen thuộc từng góc phố, tình làng nghĩa xóm. Nghe tin khu vực sắp giải tỏa, lòng cũng có chút bùi ngùi vì gắn bó cả đời người. Nhưng tôi hoàn toàn đồng thuận với chủ trương của Nhà nước, mong khu vực sớm sạch đẹp, khang trang để người dân có cuộc sống tốt hơn".

Nhà dân dọc bờ Nam kênh Đôi (bên trái), đường Phạm Thế Hiển, nơi 4 dự án chỉnh trang sẽ triển khai

Hầu hết người dân bờ Bắc đã bàn giao mặt bằng

Ở phía bên kia kênh, theo văn bản phản hồi báo chí chiều 22/10 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM (chủ đầu tư), UBND các phường đã thu hồi và bàn giao mặt bằng trống của 1.596/1.604 trường hợp thuộc dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi, đạt tỷ lệ hơn 99%. Hiện cả 3 gói thầu xây lắp chính đang được đẩy nhanh tiến độ: gói XL2 (cầu Hiệp Ân 2) đạt khoảng 85% khối lượng; gói XL1 (đường Hoài Thanh và Nguyễn Duy) đạt khoảng 60%; gói XL3 (đường Nguyễn Duy) đạt khoảng 35%. Công tác bồi thường và di dời hạ tầng kỹ thuật dự kiến hoàn tất trong tháng 11/2026 để đưa công trình về đích theo hợp đồng vào quý III/2027.

Dự án bờ Bắc dài khoảng 4,7 km, đi qua hai phường Chánh Hưng và Phú Định với tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng (gần 6.000 tỷ đồng dành cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư). Riêng phường Chánh Hưng đã giải tỏa 800 trường hợp, chi trả hơn 2.466 tỷ đồng và hoàn tất mặt bằng từ tháng 9/2026; trước đó vào tháng 4/2026, ngay trong giai đoạn vận động, đã có 782/800 trường hợp đồng thuận. Để đạt kết quả này, phường đã thành lập các tổ công tác trực tiếp tháo gỡ vướng mắc pháp lý về nhà đất, thừa kế, hộ tịch giúp người dân sớm nhận tiền; rà soát từng hồ sơ để áp dụng tối đa chính sách có lợi trong khung pháp luật, đồng thời kết nối doanh nghiệp địa phương giới thiệu việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng.

Theo chủ đầu tư, dự án đã áp dụng hiệu quả cơ chế vận động thu hồi đất trước thời hạn theo Luật Đất đai năm 2024: khi người dân đồng thuận, phương án bồi thường sẽ được phê duyệt và chi trả ngay mà không cần chờ hết thời hạn niêm yết kéo dài.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Chánh Hưng cho biết kinh nghiệm này sẽ được nhân rộng sang bờ Nam: "Địa phương sẽ vận dụng bài học từ dự án bờ Bắc kênh Đôi. Trọng tâm là phát huy mô hình Dân vận khéo, duy trì các tổ công tác bám sát địa bàn để hỗ trợ người dân giải quyết dứt điểm các thủ tục hành chính, thừa kế và pháp lý nhà đất".

Nhớ lại những tháng ngày sống bên dòng kênh ô nhiễm, chị Đặng Thanh Tâm (ngụ đường Nguyễn Duy) bộc bạch: "Trước đây môi trường ở đây rất ô nhiễm nhưng gia đình không đủ điều kiện chuyển đi nơi khác, đành chấp nhận cảnh sống tạm bợ. Khi thành phố triển khai dự án cải tạo kênh, bà con ai cũng mừng vì môi trường sẽ trong lành hơn, cuộc sống người dân cũng sang trang mới".

Kênh Đôi không phải là điểm sáng duy nhất khi người dân sẵn sàng nhường đất cho dòng nước hồi sinh. Tại khu vực gần trung tâm thành phố, các tuyến rạch Văn Thánh, Xuyên Tâm cũng đang từng ngày thay da đổi thịt nhờ sự đồng thuận di dời của hàng nghìn hộ dân.