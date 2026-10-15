TPHCM quyết tâm đạt mục tiêu GRDP quý 4-2026 tăng 13,23%
Sáng 15-10, UBND TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2026 gắn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, triển khai các dự án đầu tư và kích cầu trên địa bàn TPHCM. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM tham dự và chỉ đạo hội nghị; đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì hội nghị.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tphcm-quyet-tam-dat-muc-tieu-grdp-quy-4-2026-tang-1323-post876765.html