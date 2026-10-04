TPHCM quy tập thêm 5 bộ hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, ngày 4/10 các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B của Công viên Lê Thị Riêng.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM thực hiện nhiệm vụ ngày 4/10. Ảnh: BTL

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 400m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Riêng kết quả trong ngày 4/10, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 5 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ di vật kèm theo.

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 4/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 718 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 306 bộ có di vật. Cụ thể, 685 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể của Công viên Lê Thị Riêng.

Trước đó, tại hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được an táng tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM) do Ban Chỉ đạo 515 quốc gia tổ chức vào đầu tháng 6/2026, tính toán sơ bộ cho biết tổng số hài cốt được chôn cất tại đây được ước tính khoảng 900 liệt sĩ và đồng bào.

Kết quả nghiên cứu này được xác định thông qua ảnh vệ tinh, không ảnh do Mỹ và Pháp lưu trữ, bản đồ Đô thành Sài Gòn trước năm 1975, bản đồ TP.HCM sau năm 1975 cùng nhiều tài liệu lịch sử liên quan.