TPHCM: Quy tập 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 5/10, các lực lượng tiếp tục tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Đã quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Những cơn mưa khiến công việc tại hiện trường thêm phần khó khăn. Việc đào, vận chuyển và xử lý khối lượng lớn đất bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết. Song nhiệm vụ tìm kiếm những người đã ngã xuống không vì thế mà gián đoạn.

Khắc phục những trở ngại do mưa, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia tiếp tục bám hiện trường, duy trì hoạt động tìm kiếm, thận trọng rà soát và mở rộng từng khu vực.

Trong ngày, hơn 500m³ đất đã được đào, xử lý; phạm vi tìm kiếm tiếp tục được mở rộng nhằm rà soát kỹ các khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ được thực hiện tỉ mỉ, khẩn trương

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất và triển khai tìm kiếm tại hiện trường.

Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập được 13 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6/2026 đến hết ngày 5/10/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 731 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 307 bộ có di vật.

Thời tiết mưa gió không thể cản trở quyết tâm của các chiến sĩ đào bới từng cuốc đất để tìm đồng đội

Trong tổng số hài cốt đã được phát hiện, 698 bộ được tìm thấy tại các vị trí riêng lẻ; 33 bộ được phát hiện tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí thuộc Khu A và 6 vị trí thuộc Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được các lực lượng triển khai, mở rộng phạm vi và rà soát kỹ hiện trường, với mục tiêu không bỏ sót các vị trí có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.