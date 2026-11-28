Các chuyên gia thảo luận tại hội thảo. Ảnh: THANH HIỀN

Định hướng lớn cho chặng đường phát triển dài hạn

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Quang Sáng, Phó Giám đốc VTV Nam bộ, nhìn nhận, quy hoạch tổng thể đã đặt ra những định hướng lớn cho chặng đường phát triển dài hạn. Nhưng từ bản vẽ chiến lược đến cuộc sống thực tế luôn là một hành trình nhiều thách thức.

Ông Lý Khánh Tâm Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch chung, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, cho biết trong bối cảnh thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian mở rộng và vị thế mới, việc định hình quy hoạch tổng thể có tầm nhìn 100 năm, lấy người dân làm trung tâm, là yêu cầu cấp thiết, mang ý nghĩa lịch sử.

Một điểm mới trong tư duy quy hoạch là chuyển từ “khoảng cách di chuyển” sang “thời gian và khả năng tiếp cận”, thể hiện qua hai nguyên tắc “Đô thị 15 phút” và “Thành phố đa tâm 30 phút”. Theo đó, người dân có thể tiếp cận các dịch vụ thiết yếu trong khoảng 15 phút đi bộ, trong khi các cực động lực và trung tâm đô thị được kết nối trong khoảng 30 phút bằng đường sắt đô thị, đường cao tốc và hạ tầng số.

Ông Lý Khánh Tâm Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch chung, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, trình bày tại hội thảo. Ảnh: THANH HIỀN

Trong khi đó, ông Nguyễn Đỗ Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Quốc tế enCity, cho rằng quy hoạch dài hạn cần có tính ổn định vì đây là cam kết của Nhà nước với người dân và nhà đầu tư. Ngược lại, cách tiếp cận và tổ chức thực hiện phải linh hoạt để thích ứng với những thay đổi trong thực tế.

Từ kinh nghiệm tư vấn quy hoạch Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TPHCM, ông Dũng cho rằng cách quản lý đất đai cũng cần linh hoạt hơn. Mục tiêu của khu vực này là thu hút doanh nghiệp và các dự án khởi nghiệp, đòi hỏi sự kết hợp giữa đào tạo, nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm và thương mại hóa.

Tăng tính kết nối, nâng chất lượng sống người dân

Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, thông tin về 4 hướng trong cấu trúc mới của TPHCM. Theo đó, phía Bắc được định hướng trở thành vùng công nghiệp gắn với dịch vụ đô thị. Phía Đông là trọng điểm khoa học - công nghệ. Phía Tây tập trung phát triển giáo dục - đào tạo. Phía Nam phát huy thế mạnh cảng biển, du lịch và sinh thái, cùng với đô thị trung tâm lâu đời.

Trung tâm TPHCM từ trên cao hướng nhìn qua khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Việc phân định các cực không chỉ nhằm tổ chức lại không gian mà còn là cơ sở để tập trung nguồn lực, đầu tư hạ tầng và phát triển các chức năng phù hợp với từng khu vực.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, thách thức lớn là các cực đô thị mới không được trở thành những khu dân cư đơn thuần, nơi người dân chỉ đến ở rồi tiếp tục di chuyển vào trung tâm mỗi ngày. Muốn giãn dân thực chất, mỗi cực phải có khả năng tự chủ về việc làm, dịch vụ xã hội và hạ tầng kỹ thuật. Ba yếu tố gồm việc làm tại chỗ, kết nối thuận tiện và chất lượng sống sẽ quyết định khả năng tự chủ của các cực đô thị.

Khi mỗi cực có đầy đủ chức năng và được kết nối hiệu quả, mô hình đa cực mới có thể giúp giảm áp lực cho khu vực trung tâm, đồng thời hình thành những không gian sống chất lượng và tạo động lực phát triển mới cho toàn thành phố.