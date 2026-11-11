TPHCM quy định trường hợp giáo viên nâng bậc lương trước thời hạn năm 2026

Giáo viên Trường THCS Võ Trường Toản, TPHCM trong một giờ dạy

Đây là những quy định được Sở GD-ĐT TPHCM nêu rõ trong hướng dẫn về triển khai, thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn năm 2026.

Theo đó, Sở GD-ĐT TPHCM quy định, đối tượng được nâng lương trước thời hạn năm 2026 bao gồm viên chức công tác tại trường (được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 của Chính phủ); Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại các trường trung học phổ thông công lập và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.

Sở GD-ĐT TPHCM nêu rõ, tỷ lệ viên chức, người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 10% tổng số viên chức, người lao động trong danh sách trả lương của đơn vị. Trong đó, danh sách trả lương của đơn vị được xác định theo quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt số lượng người làm việc (đối với viên chức và người lao động) tính đến ngày 31-12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Về cách tính cụ thể số người thuộc tỷ lệ được nâng bậc lương trước thời hạn, Sở GD-ĐT quy định, cứ mỗi 10 người trong danh sách trả lương nhà trường được xác định có 1 người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong nhiệm thực hiện nhiệm vụ. Không tính số dư ra dưới 10 người sau khi lấy tổng số người trong danh sách trả lương của đơn vị chia cho 10.

Sở GD-ĐT TPHCM quy định, để được xem xét, đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, viên chức, người lao động trong nhà trường phải đạt đủ 3 tiêu chuẩn, điều kiện trong suốt thời gian giữ bậc lương hiện giữ trong ngạch hoặc trong chức danh.

Trong đó, được thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên và không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức; Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản; Đồng thời chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31-12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định.

Về cách xác định thành tích xét nâng bậc lương trước thời hạn, theo Sở GD-ĐT, thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Riêng đối với trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (6 năm và 4 năm) quy định tại nội dung này không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.

Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được căn cứ vào thành tích cao nhất đạt được, nếu thành tích cao nhất bằng nhau thì xét đến các thành tích khác; trường hợp có nhiều người có thành tích như nhau thì thực hiện ưu tiên theo quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của đơn vị nhà trường.

Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý, cá nhân được xét nâng bậc lương trước thời hạn không có giai đoạn nghỉ không hưởng lương, gián đoạn bảo hiểm xã hội trong thời gian giữ ngạch, bậc lương hiện hưởng; không đang trong thời gian thực hiện hồ sơ chuyển ngạch hoặc hồ sơ khác liên quan đến chế độ nâng lương.