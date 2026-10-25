TPHCM quảng bá Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 tại Hàn Quốc

Theo Ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (The Autumn Economic Forum 2026 - AEF 2026), thông tin về diễn đàn được trình chiếu tại phố đi bộ Myeongdong góp phần quảng bá hình ảnh TPHCM và thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, cộng đồng quốc tế trước thềm sự kiện.

TPHCM đưa hình ảnh Diễn đàn Kinh tế Mùa thu ra quốc tế. Ảnh: BTC

Myeongdong là khu phố thương mại, du lịch sầm uất của Seoul, thu hút đông đảo người dân Hàn Quốc và du khách quốc tế. Việc lựa chọn địa điểm này giúp thông tin về Diễn đàn tiếp cận trực tiếp lượng lớn công chúng, đồng thời tăng mức độ nhận diện hình ảnh TPHCM tại thị trường quốc tế.

Đáng chú ý, Hàn Quốc là một trong những đối tác kinh tế quan trọng của TPHCM. Việc đưa hình ảnh AEF 2026 đến trung tâm Seoul được kỳ vọng tạo thêm sự quan tâm từ cộng đồng doanh nghiệp, các tập đoàn và nhà đầu tư Hàn Quốc. Qua đó, mở rộng cơ hội kết nối, hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế trọng điểm, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Ngoài ra, chiến dịch quảng bá còn hướng đến giới thiệu hình ảnh TPHCM năng động, hiện đại và rộng mở trong hợp tác quốc tế. Đây cũng là lời mời gọi cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia và các nhà đầu tư quốc tế tham gia trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác tại diễn đàn.

Thống kê cho thấy, các thước phim giới thiệu Diễn đàn Kinh tế Mùa thu được trình chiếu liên tục từ 6 giờ đến 24 giờ trong hai ngày 24 và 25/10, với tần suất 100 lượt phát mỗi ngày.

AEF 2026 với thông điệp “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”, sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29/10 tại TPHCM. Sự kiện năm nay mang chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”.

Đến thời điểm hiện tại, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền cho sự kiện đã và đang được phủ sóng sâu rộng trên đa phương tiện truyền thông cả ở trong nước lẫn quốc tế, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trước thềm sự kiện.

Đối với Việt Nam, AEF 2026 được tổ chức trong bối cảnh đất nước bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những đòn bẩy chiến lược cho sự tăng trưởng.

Việt Nam có điều kiện tăng cường kết nối với các nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị quốc tế khi mạng lưới đối ngoại rộng khắp và các khuôn khổ hợp tác kinh tế quốc tế đã được thiết lập,

Với TPHCM, không gian phát triển mới tạo điều kiện để tăng cường kết nối giữa các ngành kinh tế, thu hút FDI, logistic và dòng chảy tài chính trên nền tảng đổi mới khoa học công nghệ, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn, tri thức và các mạng lưới hợp tác quốc tế.