TPHCM: Quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 29-9, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM... Hội nghị diễn ra trực tiếp tại Hội trường Thành ủy và kết nối trực tuyến đến 1058 điểm cầu với 80.200 cán bộ, đảng viên tham dự.

Lãnh đạo TPHCM cùng các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hội trường TPHCM

Hội nghị nhằm quán triệt, triển khai một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Qua đó, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong toàn Đảng bộ TPHCM thực hiện kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy TPHCM về các chủ trương lớn của Trung ương. Từ đó, thống nhất nhận thức, tạo đồng thuận, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp, địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong việc cụ thể hóa đầy đủ, sâu sắc, toàn diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy TPHCM.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà trình bày các dự thảo kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy TPHCM về: Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.

Nâng cao tỷ lệ đóng góp của du lịch vào tăng trưởng kinh tế

Trình bày dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, nhấn mạnh nghị quyết tiếp tục xác định TPHCM là cực tăng trưởng của vùng Đông Nam bộ, giữ vai trò đầu tàu, dẫn dắt và lan toả. Đây vừa là cơ hội để thành phố mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết và huy động nguồn lực, vừa đặt trách nhiệm cao hơn trong phối hợp với các địa phương, phát huy vai trò động lực, đóng góp vào sự phát triển chung của cả vùng và cả nước. TPHCM xác định xây dựng cơ chế liên kết, điều phối vùng mạnh, thực chất, hiệu quả là khâu đột phá; bảo đảm đồng bộ trong quy hoạch, đầu tư, hạ tầng, dữ liệu và phân bổ nguồn lực trên nguyên tắc rõ trách nhiệm và hài hoà lợi ích.

TPHCM đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tổ chức không gian phát triển theo hướng đa tầng, đa cực, đa trung tâm; liên kết đồng bộ đất liền, vùng biển, vùng trời, không gian ngầm, không gian số và các không gian phát triển mới.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, phát biểu

Về dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong bối cảnh phát triển mới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà cho biết, TPHCM có liên hệ sâu sắc với khoảng 3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài (chiếm gần 1/2 tổng số người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới). Thời gian qua, TPHCM thu hút hơn 500 chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài về hợp tác lâu dài, kết nối với hơn 80 hội đoàn tại 39 quốc gia, tiếp nhận lượng kiều hối hàng năm chiếm 2/3 tổng lượng kiều hối cả nước.

Để phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, TPHCM đặt ra các chỉ tiêu đột phá đến năm 2030. Trong đó, xây dựng dữ liệu số và bản đồ nguồn lực; thu hút ít nhất 50 chuyên gia, nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài đầu ngành tư vấn, dẫn dắt các dự án trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo, Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM theo cơ chế trực tiếp hoặc từ xa. Đồng thời, thiết lập 1.000 doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài; thu hút 3-5 tỷ USD nguồn vốn đầu tư trực tiếp/gián tiếp vào hạ tầng, công nghệ cao; 100% thủ tục hành chính dành cho người Việt Nam ở nước ngoài được xử lý trực tuyến qua Cổng dịch vụ một cửa số.

Về dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn. TPHCM xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, một trong những động lực tăng trưởng mới của TPHCM. Qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ đóng góp của du lịch vào tăng trưởng kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Về chỉ tiêu đến năm 2030, TPHCM phấn đấu đón 20 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 67 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt 700.000 tỷ đồng (khoảng 25 tỷ USD, tương đương 28-32% tổng thu từ khách du lịch của cả nước), đóng góp 12% GRDP của TPHCM.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM nêu 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo đột phá chiến lược, khơi thông nguồn lực phát triển du lịch. Mục tiêu là tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tạo hành lang pháp lý đầy đủ và môi trường đầu tư thuận lợi để huy động hiệu quả nguồn lực xã hội cho du lịch phát triển.

Xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng kéo dài

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trình bày tóm tắt dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Bà Văn Thị Bạch Tuyết nêu rõ mục tiêu TPHCM xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thần tiên phong, gương mẫu, tư duy đổi mới, có năng lực tổ chức thực hiện và khả năng giải quyết việc khó, việc mới, điểm nghẽn; chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển.

TPHCM xây dựng và vận hành hiệu quả cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung song song với phát hiện, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng. Đồng thời có cơ chế nhận diện, xử lý cán bộ né tránh, đùn đẩy, trì trệ, thiếu trách nhiệm; phân định rõ giữa đổi mới, sáng tạo với hành vi cố ý làm trái, vụ lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Hoàn thiện đồng bộ các quy định về thẩm quyền, nguồn lực, thể chế, dữ liệu, cơ chế phối hợp, kiểm soát quyền lực, quản trị rủi ro và trách nhiệm giải trình, bảo đảm cán bộ có đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu

TPHCM đặt chỉ tiêu 100% cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết 24-NQ/TW; xác định rõ nhiệm vụ, sản phẩm, người chịu trách nhiệm và tiến độ. Xác định chỉ tiêu 100% đề xuất đổi mới, sáng tạo thuộc diện phải xem xét, thẩm định được phân loại theo quy mô, mức độ rủi ro, thẩm quyền; có mục tiêu, nguồn lực, giới hạn rủi ro, cơ chế giám sát và phương án xử lý phát sinh. Xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng kéo dài, các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội, vận hành bộ máy, công tác xây dựng Đảng vững mạnh.

Mỗi chương trình, kế hoạch hành động phải rõ mục tiêu, nhiệm vụ Phát biểu quán triệt công tác cụ thể hóa, triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy TPHCM tại cơ sở, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức nêu rõ, việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị phải được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng bộ TPHCM.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức phát biểu

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đề nghị, ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng khẩn trương cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch của địa phương, cơ quan, đơn vị mình; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, tiến độ thực hiện, trách nhiệm của tập thể, cá nhân và người đứng đầu. Mỗi chương trình, kế hoạch hành động phải rõ mục tiêu, nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, phối hợp, thẩm quyền, nguồn lực, tiến độ, sản phẩm, dữ liệu đánh giá và người chịu trách nhiệm; đồng thời tạo chuyển biến thực chất về công tác cán bộ, tinh thần tiên phong, trách nhiệm nêu gương và văn hoá thực thi. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nội dung trọng tâm. Mỗi địa phương phải xác định rõ vai trò trong vùng, lợi thế cần tập trung, việc phải liên kết, hạ tầng có sức lan toả. Phát triển vùng phải gắn kinh tế với văn hoá, xã hội, an sinh, môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, quốc phòng và an ninh.