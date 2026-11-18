UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định số 7645/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2026 phê duyệt phương án và kế hoạch tổ chức thực hiện sắp xếp, xử lý tài sản công là nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố.

Theo kết quả rà soát cập nhật đến ngày 25/9, trong tổng số 10.257 cơ sở có 333 cơ sở thuộc khối cơ quan Đảng; 947 cơ sở của các sở, ban, ngành; 93 cơ sở của MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; 129 cơ sở của đơn vị sự nghiệp công lập và 8.626 cơ sở thuộc UBND cấp xã.

Khu đất 561 Kinh Dương Vương được UBND TPHCM thu hồi từ Tổng công ty Lương thực miền Nam. Ảnh chụp vệ tinh.

Ngoài ra, thành phố có 129 cơ sở nhà, đất do các cơ quan Trung ương chuyển giao về địa phương.

Sau khi rà soát hiện trạng, hồ sơ pháp lý, nhu cầu sử dụng và chức năng từng cơ sở, TPHCM đề ra phương án phân loại được xây dựng theo hướng ưu tiên giữ lại những tài sản cần thiết, đồng thời thu hồi hoặc chuyển đổi công năng những cơ sở không còn phù hợp.

Cụ thể, 9.849 cơ sở được giữ lại để tiếp tục sử dụng làm trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Trong số này, 9.735 cơ sở do các đơn vị đang quản lý tiếp tục sử dụng, 71 cơ sở được điều hòa nội bộ giữa các đơn vị thuộc thành phố và 44 cơ sở tiếp nhận từ Trung ương được bố trí sử dụng.

TPHCM cũng định hướng chuyển đổi công năng 70 cơ sở sang các lĩnh vực thiết yếu, gồm 32 cơ sở văn hóa, 31 cơ sở giáo dục, 6 cơ sở y tế và một cơ sở khoa học, công nghệ.

Trong phương án được phê duyệt, 320 cơ sở thuộc diện thu hồi, gồm 258 cơ sở thuộc thành phố và 62 cơ sở do Trung ương chuyển giao về địa phương. Ngoài ra, 12 cơ sở tiếp tục được nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý theo quy định.

Việc phân loại này được thành phố thực hiện trong bối cảnh quy mô tài sản công tăng lên sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, hợp nhất địa phương và tổ chức lại bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo UBND TPHCM, mục tiêu không chỉ là bố trí lại trụ sở mà còn phải quản lý chặt, sử dụng đúng mục đích và khai thác hiệu quả từng cơ sở nhà, đất, tránh để tài sản công bỏ trống, xuống cấp hoặc sử dụng không đúng công năng.

Đáng chú ý, nhóm 70 cơ sở được chuyển đổi công năng sẽ ưu tiên các lĩnh vực trực tiếp phục vụ người dân như văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ. Đây được xem là hướng sử dụng lại tài sản công nhằm bổ sung nguồn lực cho các lĩnh vực thiết yếu thay vì để cơ sở dôi dư kéo dài.

Với những cơ sở không còn nhu cầu sử dụng hoặc dôi dư sau sắp xếp, thành phố sẽ căn cứ vị trí, hiện trạng và quy định pháp luật để chuyển đổi công năng, thu hồi, giao đơn vị có chức năng quản lý, khai thác hoặc đưa vào quản lý quỹ đất phục vụ các mục tiêu phát triển.

Đối với 129 cơ sở nhà, đất do Trung ương chuyển giao, thành phố cho biết đã chủ động xây dựng phương án xử lý. Trong 117 cơ sở đã tiếp nhận, 44 cơ sở được bố trí cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục sử dụng; 7 cơ sở chuyển đổi công năng; 62 cơ sở giao Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng quản lý, khai thác; 2 cơ sở giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, khai thác và 2 cơ sở tiếp tục được tham mưu phương án xử lý.

12 cơ sở chưa hoàn tất thủ tục tiếp nhận sẽ tiếp tục được thành phố phối hợp với cơ quan Trung ương để hoàn thành bàn giao và xác định phương án xử lý.

UBND TPHCM giao Sở Tài chính Thành phố chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND cấp xã rà soát, tổng hợp, tham mưu phương án sắp xếp, xử lý.

Trọng tâm thời gian tới là đẩy nhanh bàn giao, tiếp nhận tài sản công dôi dư sau khi sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp; hoàn tất thủ tục pháp lý và quyết định giao tài sản cho các đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, khai thác.

Thành phố yêu cầu việc xử lý phải gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, tiến độ thực hiện và cơ chế kiểm tra, giám sát.