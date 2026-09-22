TPHCM phê duyệt dự án gần 7.800 tỷ đồng, 'chia lửa' cho siêu dự án chống ngập

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch nhánh.

Công trình có tổng mức đầu tư gần 7.800 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, giúp giải quyết tình trạng ô nhiễm, sạt lở và chống ngập triệt để cho khu vực phía Nam.

Dự án thuộc Nhóm A, là công trình Nông nghiệp và Môi trường (công trình thủy lợi) cấp II với thời hạn sử dụng theo thiết kế 50 năm. Toàn bộ công trình được triển khai trên địa bàn phường Chánh Hưng và xã Bình Hưng, TPHCM.

Hiện trạng những dãy nhà cơi nới, lụp xụp ven rạch Ông Bé. Ảnh: TK

Hướng tuyến chính kéo dài khoảng 4,2km, trải từ cầu Mật đến sông Ông Lớn đối với rạch Ông Bé và từ rạch Ông Bé đến sông Ông Lớn đối với nhánh rạch Xáng. Để phục vụ thi công, tổng diện tích đất sử dụng cho dự án rơi vào khoảng 28,58ha, bao gồm 11,83ha đất trên cạn và 16,75ha diện tích mặt nước.

Mục tiêu lớn nhất của dự án là tiêu thoát nước và giảm ngập trực tiếp cho lưu vực rộng khoảng 470ha. Công trình cũng sẽ hỗ trợ giải tải lưu lượng nước đáng kể cho khu vực kênh Đôi. Đặc biệt, dự án đóng vai trò chiến lược 'chia lửa' cùng Dự án Giải quyết ngập do triều giai đoạn 1, giúp tăng năng lực thoát nước cho khu vực 570km² với 6,5 triệu dân thuộc bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TPHCM.

Để thực hiện mục tiêu này, dự án sẽ nạo vét 4,2km lòng rạch, xây 4,38km kè bảo vệ chống sạt lở, ô nhiễm và làm mới gần 2,9km đường ven rạch rộng 9 - 16m tích hợp hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng chính quyền địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đất đai, bồi thường, tái định cư và phối hợp di dời các hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng, bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ.