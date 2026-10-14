TPHCM phát triển mạnh sản phẩm du lịch chủ lực

Du khách thưởng thức âm nhạc trên Saigon WaterGO. Ảnh: HÂN GIA

Theo ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, kết quả đạt được 9 tháng đầu năm 2026 (hơn 8,5 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch đạt khoảng 280.000 tỷ đồng) là nền tảng để địa phương phấn đấu đạt mục tiêu cả năm đón 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa cùng tổng thu du lịch đạt khoảng 330.000 tỷ đồng.

Điểm nhấn của chương trình là việc chuẩn hóa bộ nhận diện thương hiệu “Vibrant Ho Chi Minh City” và tập trung phát triển các dòng sản phẩm du lịch chủ lực: ẩm thực, y tế, văn hóa - di sản - làng nghề, sông nước - biển đảo - sinh thái.

Khách quốc tế tham quan tại TPHCM. Chương trình do Lữ hành Saigontourist thực hiện. Ảnh: HÂN GIA

Ngành du lịch cũng ra mắt nền tảng discoverhcmc.com cùng thẻ trải nghiệm điện tử “Vibrant Pass” tích hợp bản đồ tương tác và công cụ trí tuệ nhân tạo gợi ý lịch trình. Bên cạnh đó, hành trình check-in 360 độ sống động cũng kết nối chuỗi điểm đến di tích, bảo tàng, không gian ven sông và các cơ sở dịch vụ mua sắm, ẩm thực.

Du khách nước ngoài thưởng thức bún mắm tại chợ Thái Bình (phường Bến Thành, TPHCM) trưa 2-10-2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chương trình đẩy mạnh kết nối thông qua các chuyến trải nghiệm thực tế của đại sứ truyền thông, nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung. Đầu tháng 1-2027, dự kiến trao Giải thưởng Du lịch TPHCM Vibrant Award 2026 với 32 hạng mục thuộc 10 nhóm giải thưởng, tôn vinh các cá nhân, doanh nghiệp và sản phẩm xuất sắc.

Ngoài ra còn có nhiều cuộc thi về sáng tạo video clip ẩm thực, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo HIST 2026, thiết kế quà tặng lưu niệm… sẽ tiếp tục diễn ra sôi nổi từ nay đến cuối năm 2026.