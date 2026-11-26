Chiều 26-11, Tổ số 6 Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu phường An Đông, kết nối trực tuyến đến các phường: Chợ Quán, Chợ Lớn, Bình Tây, Diên Hồng, Bình Phú, Hòa Hưng, Vườn Lài, Xuân Hòa, Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Nhiêu Lộc, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa và Bình Tiên.

Tổ số 6 gồm các đại biểu: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM khóa XVI; Đỗ Đức Hiển, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu Quốc hội và cử tri dự hội nghị, chiều 26-11-2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các phường đã quan tâm, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đời sống như giao thông, nhà ở, an ninh trật tự…

Cử tri Nguyễn Kiều Hoàng (phường Chợ Lớn) kiến nghị TPHCM xem xét, ban hành chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Cử tri Nguyễn Thị Nguyệt Tú (phường Chợ Lớn) đề xuất thành phố có giải pháp tăng cường kết nối giữa tuyến metro số 1 với hệ thống xe buýt hiện hữu nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi sử dụng phương tiện công cộng.

Liên quan hạ tầng nhà ở, cử tri Nguyễn Thị Sâm (phường An Đông) phản ánh tình trạng chung cư cũ xuống cấp, kiến nghị thành phố sớm có giải pháp xử lý để đảm bảo an toàn cho người dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau khi nghe các ý kiến, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã trao đổi cụ thể từng vấn đề cử tri quan tâm.

Về xử lý chung cư cũ, đồng chí cho biết, TPHCM đang rà soát, thống kê, phân loại để có giải pháp phù hợp; trong đó ưu tiên xử lý chung cư cấp D (thuộc diện phải tháo dỡ).

Thành phố đặt trọng tâm vào việc bố trí chỗ ở mới tốt hơn cho người dân, đồng thời bảo đảm kết nối giao thông công cộng thuận lợi. Quỹ đất sau khi tháo dỡ chung cư cũ sẽ ưu tiên xây dựng công viên, không gian công cộng phục vụ người dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với cử tri tại hội nghị, chiều 26-11. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về hạ tầng giao thông và bãi đậu xe, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thông tin, thành phố sẽ phát triển hệ thống bãi đậu xe ngầm hiện đại tại một số khu vực, như Công viên Lê Văn Tám, Công viên Tao Đàn, Công viên 23-9… nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, góp phần tái lập trật tự lòng đường, vỉa hè.

Song song đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh phát triển giao thông công cộng, mở rộng mạng lưới xe buýt gắn với chính sách miễn phí vé đang triển khai; phát triển các tuyến metro nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại và từng bước giảm phương tiện cá nhân.

Cử tri các phường dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đánh giá về công tác an ninh trật tự, cử tri Nguyễn Thị Hồng Duyên (phường An Đông) ghi nhận tình hình tội phạm trên địa bàn TPHCM thời gian qua giảm rõ rệt, nhất là tội phạm đường phố.

Trao đổi nội dung này, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, kết quả là nỗ lực rất lớn của lực lượng Công an TPHCM, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Theo đồng chí, TPHCM đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng "TPHCM không ma túy"; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp kéo giảm tội phạm, đặc biệt là tội phạm đường phố, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân và tạo môi trường an toàn, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cũng trao đổi với cử tri nhiều nội dung khác liên quan đến quy hoạch, quản lý đất đai, chính sách thuế, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp...