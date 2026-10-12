TPHCM phát huy sức mạnh đại đoàn kết từ nền tảng văn hóa

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM báo cáo tại hội nghị từ điểm cầu TPHCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân

Báo cáo tại hội nghị, tại điểm cầu TPHCM, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, đối với việc triển khai Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30-9-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026; kế hoạch của Bộ VH-TT-DL, UBND TPHCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong toàn hệ thống chính trị tổ chức thực hiện.

Theo đó, TPHCM xác định nhân dân là chủ thể sáng tạo, thực hành, gìn giữ và trực tiếp thụ hưởng các giá trị văn hóa. Vì vậy, các hoạt động hưởng ứng không chỉ dừng lại ở biểu diễn nghệ thuật, triển lãm hay tuyên truyền, mà trở thành đợt sinh hoạt văn hóa rộng khắp, gắn với đời sống cộng đồng, tạo điều kiện để đông đảo người dân tham gia, cùng lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu dự tại điểm cầu TPHCM. ẢNH: HOÀNG TRIỀU

Từ quan điểm đó, thành phố chủ trương huy động sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và các cá nhân trong đầu tư, đồng hành, trực tiếp tổ chức hoạt động văn hóa phù hợp với năng lực, thế mạnh và trách nhiệm xã hội. Việc tổ chức cũng cần kết hợp hài hòa giữa bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống với những hình thức sáng tạo, trải nghiệm hiện đại; giữa hoạt động trực tiếp tại cộng đồng với ứng dụng chuyển đổi số.

Đa dạng không gian văn hóa, mở rộng cơ hội thụ hưởng

Để cụ thể hóa định hướng trên, TPHCM xác định 4 nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, tiếp tục huy động nguồn lực xã hội, kết nối doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và các tổ chức xã hội tham gia tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch kết hợp công nghệ và truyền thông. Qua đó, đa dạng hóa nguồn lực, tăng cường sự gắn kết giữa các hoạt động văn hóa với nhiệm vụ đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thành phố cũng chú trọng mở rộng không gian sáng tạo và trải nghiệm văn hóa tại quảng trường, phố đi bộ, công viên, bảo tàng, đặc biệt là ở các khu dân cư. Văn nghệ sĩ được khuyến khích tham gia hoạt động tại cơ sở, khu dân cư, trường học; người dân được tạo điều kiện sáng tạo, thực hành và giới thiệu các sản phẩm văn hóa. Thành phố cũng khuyến khích ứng dụng công nghệ số, thực tế ảo nhằm đa dạng hóa phương thức tiếp cận văn hóa.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Một nhiệm vụ quan trọng khác là đa dạng hóa hoạt động, mở rộng cơ hội tiếp cận và thụ hưởng văn hóa cho mọi đối tượng. Các chương trình biểu diễn, triển lãm, trải nghiệm, hoạt động giới thiệu ngành nghề thủ công truyền thống, trò chơi dân gian và tương tác cộng đồng sẽ được quan tâm tổ chức. Trong đó, chú trọng tạo điều kiện để trẻ em, người khuyết tật, thanh thiếu nhi, công nhân, người lao động và người cao tuổi được tham gia, thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Đối với nhiệm vụ phát huy sức mạnh đại đoàn kết và tăng cường liên kết văn hóa giữa các địa phương, TPHCM sẽ chú trọng khai thác những nét đặc trưng văn hóa của các khu vực thuộc TPHCM hiện nay. Đồng thời, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy và chính quyền cơ sở trong quá trình tổ chức thực hiện.

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, TPHCM sẽ tập trung tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết và Sắc màu văn hóa Việt Nam từ cấp thành phố đến từng khu phố, khu dân cư; phát huy vai trò của cộng đồng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, chức sắc tôn giáo, các tầng lớp nhân dân và đội ngũ văn nghệ sĩ. Các hoạt động được thiết kế thành những không gian văn hóa ngoài trời, giao lưu, tương tác, truyền tải thông điệp về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn trọng sự đa dạng văn hóa, chung tay gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.