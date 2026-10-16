TPHCM: Phát hiện chùm ca não mô cầu, một học sinh tử vong

Chiều 16/10, Sở Y tế TPHCM cho biết, vừa ghi nhận chùm ca não mô cầu nhóm B trên địa bàn, trong đó có 1 trường hợp đã tử vong.

Cụ thể, ngày 14/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) tiếp nhận thông tin em H.H.K. (sinh năm 2014, học sinh Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước) được chẩn đoán mắc bệnh não mô cầu tối cấp, sốc nhiễm trùng và suy đa cơ quan. Kết quả xét nghiệm xác định người bệnh nhiễm não mô cầu nhóm B. Bệnh nhân đã tử vong trong ngày.

Cùng ngày, em N.A.B.M. (sinh năm 2014, học sinh Trường THCS Hai Bà Trưng) nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và được xác định mắc viêm màng não do não mô cầu nhóm B. Hiện sức khỏe bệnh nhi tạm ổn và đang tiếp tục được điều trị.

Sáng ngày 15/10, em N.T.H.Q (sinh năm 2014, bạn ngồi cùng bàn với em H.H.K) khởi sốt, nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Kết quả PCR dịch não tủy và máu xác nhận bệnh nhân mắc não mô cầu nhóm B. Hiện bệnh nhi tỉnh, sinh hiệu ổn, đang được cách ly điều trị.

3 ca não mô cầu nhóm B tại Trường THCS Hai Bà Trưng, một học sinh đã tử vong. Ảnh: P.Thương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về chùm ca bệnh não mô cầu, Sở Y tế TPHCM đã họp khẩn, chỉ đạo HCDC, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè phối hợp với ngành Giáo dục cùng các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra dịch tễ, giám sát người tiếp xúc, xử lý môi trường và bảo đảm công tác thu dung, điều trị.

Những người tiếp xúc gần với ca bệnh được cấp kháng sinh dự phòng theo chỉ định. Đồng thời, các lớp học, nhà vệ sinh và khu sinh hoạt chung được tổng vệ sinh, khử khuẩn. Những trường hợp xuất hiện triệu chứng hô hấp được đưa đến bệnh viện theo dõi.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ngoài 3 ca bệnh đã được xác định, cơ quan y tế chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường ở những người tiếp xúc đang được quản lý và điều trị dự phòng.

Sáng nay (16/10), PGS.TS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã họp khẩn với các chuyên gia y tế và Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhằm đánh giá tình hình, thống nhất các biện pháp kiểm soát dịch bệnh trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện danh sách người tiếp xúc gần tại trường học, gia đình và những địa điểm liên quan. Việc cấp kháng sinh dự phòng phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng chỉ định; đồng thời, những người tiếp xúc gần phải được theo dõi sức khỏe ít nhất 10 ngày theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn cần tăng cường phát hiện sớm, chẩn đoán và xử trí kịp thời những trường hợp nghi mắc bệnh não mô cầu, đặc biệt là người có yếu tố dịch tễ liên quan đến chùm ca bệnh.

HCDC phối hợp Trạm Y tế xã Hiệp Phước và nhà trường triển khai điều tra dịch tễ, theo dõi người tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn vệ sinh - khử khuẩn và các biện pháp dự phòng tại trường học. Ảnh: SYT.

Bên cạnh đó, HCDC phối hợp với Trạm Y tế xã Hiệp Phước và nhà trường triển khai các biện pháp vệ sinh, khử khuẩn, giám sát sức khỏe học sinh, đồng thời cung cấp thông tin và hướng dẫn phụ huynh chủ động phòng bệnh. HCDC tiếp tục giám sát tình hình dịch bệnh hằng ngày, kịp thời cập nhật diễn biến và triển khai các biện pháp xử lý khi cần thiết.

Theo Sở Y tế TPHCM, bệnh do não mô cầu có thể diễn tiến nhanh, gây nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Người có biểu hiện sốt, đau đầu, nôn ói, phát ban hoặc các dấu hiệu bất thường cần đến cơ sở y tế thăm khám sớm, đồng thời thông báo tiền sử tiếp xúc với người mắc bệnh nếu có.

Người dân, đặc biệt là những trường hợp thuộc diện tiếp xúc gần không tự ý mua hoặc sử dụng kháng sinh. Việc dùng thuốc dự phòng phải tuân thủ hướng dẫn và chỉ định của nhân viên y tế.

Ngành Y tế khuyến cáo phụ huynh và người dân bình tĩnh, chủ động theo dõi sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng.