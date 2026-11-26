Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Sở Nội vụ, UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch số 585/KH-UBND phát động Phong trào thi đua “Tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn TP.HCM” giai đoạn 2026 - 2030.

Phong trào nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và người dân về lợi ích của việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, metro, buýt đường thủy, xe đạp công cộng…

Qua đó, từng bước giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông, giảm phát thải, ô nhiễm môi trường, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững; động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có mô hình hay, sáng kiến, giải pháp hiệu quả.

Điểm mới của phong trào thi đua lần này là việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ được đưa vào nội dung đánh giá, xếp loại chất lượng định kỳ hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương và từng cá nhân, gắn với bình xét thi đua, khen thưởng; kết quả được ghi nhận, xác thực điện tử trên nền tảng số, bảo đảm thực chất, minh bạch.

Người dân đi metro tại TP.HCM - Ảnh: Anh Duy

Đối tượng thi đua bao gồm các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức chính trị - xã hội; UBND các xã, phường, đặc khu Côn Đảo; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn TP.

Thời gian thi đua bắt đầu từ năm 2026 đến hết năm 2030, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2026 – 2027) sẽ phát động, tạo đột phá về nhận thức và thói quen; tập trung triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ giá vé, chuyển đổi xanh xe buýt nội tỉnh và hoàn thiện liên thông thanh toán không tiền mặt trên ứng dụng MultiGo.

Giai đoạn 2 (2028 – 2030) sẽ mở rộng mạng lưới, tích hợp đa phương thức (metro, xe buýt điện, xe buýt gom DRT, buýt sông, xe đạp công cộng); thiết lập vùng phát thải thấp; nhân rộng điển hình tiên tiến và tổng kết toàn diện.

Theo ông Nguyễn Hữu Nam, phong trào đưa ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2027, TP sẽ đạt 100% xe buýt nội thành sử dụng điện, năng lượng xanh; tỷ lệ thanh toán không tiền mặt trong giao thông công cộng đạt trên 95%; 100% lượt đi lại được xác thực điện tử và ghi nhận trên nền tảng MultiGo…

Đến năm 2030, tỷ lệ người dân sử dụng giao thông công cộng đạt 15% - 20% nhu cầu đi lại của đô thị; 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập triển khai phát động phong trào thi đua và trên 80% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cam kết, thực hiện sử dụng phương tiện giao thông công cộng tối thiểu 2 lần/tuần.

Sở Nội vụ tới đây cũng sẽ phối hợp Sở Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động và đăng ký cam kết thi đua; đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu phát động đến từng khu phố, tổ dân phố, cụm dân cư.