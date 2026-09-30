TPHCM phát động Giải thưởng Đổi mới Sáng tạo và khởi nghiệp 2026

Các đại biểu chứng kiến lễ ký kết MOU giữa Plug and Play ký này với SIHUB và Đại học Kinh tế TPHCM. ẢNH HOÀNG TRIỀU

Đến dự và phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh, TPHCM xác định KH-CN, đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số là động lực phát triển cốt lõi. Thành phố tiếp tục xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp theo hướng mở, liên kết và chia sẻ nguồn lực mạnh mẽ giữa Nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ phát biểu tại buổi lễ. ẢNH HOÀNG TRIỀU

Theo ông Trương Minh Huy Vũ, ĐMST không phải là câu chuyện riêng của startup mà được kiến tạo từ nhiều chủ thể. Lãnh đạo thành phố không chỉ quan tâm số lượng ý tưởng mới, mà chú trọng có bao nhiêu giải pháp được ứng dụng thực tế để tạo ra giá trị cho người dân và doanh nghiệp. Quá trình này cần đi sâu đến cấp phường, xã – nơi trực tiếp phát sinh các bài toán về quản lý đô thị, môi trường, y tế, giáo dục và dịch vụ công. Nhận diện đúng bài toán từ cơ sở và thử nghiệm ngay trong thực tiễn sẽ biến ĐMST thành phương thức giải quyết công việc hiệu quả để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Sự kiện cũng đánh dấu bước tiến mới của mô hình "Đại học khởi nghiệp" – trục xương sống được định hình bằng chất lượng thông qua các mô hình kiểu mẫu từ Đại học Bách khoa (ĐHQGTPHCM), Đại học Kinh tế TPHCM (UEH)... Đặc biệt, hệ sinh thái thành phố đón nhận thêm "đôi cánh" từ mạng lưới tăng tốc khởi nghiệp toàn cầu Plug and Play. Đây là kết quả thực chất từ mô hình hợp tác liên kết chặt chẽ "3 nhà" (Nhà trường - Đơn vị hỗ trợ SIHUB - Nhà nước) thông qua nỗ lực "ngoại giao công nghệ" bền bỉ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco (Hoa Kỳ).

"Thành phố kỳ vọng Giải thưởng ĐMST và khởi nghiệp TPHCM (I-Star) năm nay sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ hơn, tập trung tìm kiếm các dự án xuất sắc và đầu tư vào nhân tố con người", ông Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh.

Các đại biểu ấn nút phát động 2 cuộc thi. ẢNH HOÀNG TRIỀU

Trước đó, Sở KH-CN TPHCM đã phát động Giải thưởng ĐMST và khởi nghiệp TPHCM năm 2026 (I-Star 2026). Giải thưởng định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và tác phẩm truyền thông tiêu biểu. Cơ cấu năm 2026 gồm tối đa 12 giải đồng hạng cho 4 nhóm đối tượng, mỗi giải trị giá 32 triệu đồng từ ngân sách nhà nước. Hội đồng sẽ chọn tối đa 10 hồ sơ xuất sắc mỗi nhóm vào chung kết, thời gian tiếp nhận đăng ký đến 17 giờ ngày 31-10-2026. Đồng thời, phát động cuộc thi sáng tác logo nhận diện thương hiệu “Đại học Khởi nghiệp TPHCM” từ ngày 30-9 đến 30-11-2026.

Một điểm nhấn quan trọng khác tại sự kiện là lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Plug and Play Singapore (hệ sinh thái ĐMST, chương trình tăng tốc khởi nghiệp và quỹ đầu tư mạo hiểm toàn cầu) với Đại học Kinh tế TPHCM và SIHUB, nhằm thúc đẩy hội nhập mạng lưới toàn cầu và phát triển nguồn nhân lực; triển khai Trung tâm xuất sắc về AI (AI COE) tại TPHCM. AI COE vận hành theo mô hình 3 trụ cột: đào tạo AI, tăng tốc khởi nghiệp và thử nghiệm giải pháp (PoC).

Sau ký kết, các bên sẽ chốt phương án chi tiết trong 30 ngày để kịp ra mắt tại Hội nghị Thượng đỉnh tháng 11-2026 ở Thung lũng Silicon (Mỹ). Hợp tác này giúp kết nối mạng lưới toàn cầu, đưa công nghệ AI Việt vươn tầm quốc tế.

Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM trao quyết định công nhận trung tâm hỗ trợ KHST cấp tỉnh cho SIHUB. ẢNH HOÀNG TRIỀU

Dịp này, Sở KH-CN cũng trao quyết định công nhận Trung tâm hỗ trợ KNST cấp tỉnh cho SIHUB và tổ chức các tham luận chuyên sâu kết nối viện/trường, doanh nghiệp với chính quyền địa phương.