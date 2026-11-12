TPHCM phát động cuộc thi sáng tạo số 'Tự hào Thành phố mang tên Bác'

Chương trình do UBND TPHCM tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chủ trì thực hiện, với chủ đề "Sáng tạo không giới hạn - Kết nối giá trị Thành phố" diễn ra trong hai ngày 13 và 14/11, tại khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn và một số địa điểm liên quan.

Từ ngày 09 - 13/11, chuỗi chương trình phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số tạo cơ hội để nhà sáng tạo nội dung giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích sản xuất và lan tỏa những nội dung tích cực. Lễ khai mạc diễn ra ngày 13/11 tại khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ, với các hoạt động giới thiệu định hướng phát triển hệ sinh thái sáng tạo nội dung số, giao lưu cộng đồng và trải nghiệm công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Một trong những hoạt động trọng tâm là tọa đàm đối thoại giữa lãnh đạo TPHCM với doanh nghiệp và cộng đồng nhà sáng tạo nội dung số, diễn ra ngày 14/11. Với chủ đề "Khơi thông điểm nghẽn cho doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung số", tọa đàm tập trung trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sáng tạo, đồng thời tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nền tảng công nghệ và cộng đồng.

Hoạt động trưng bày, triển lãm và trải nghiệm công nghệ tương tác hiện đại trong khuôn khổ chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên", tháng 6/2026 tại TPHCM

Cùng ngày, hội thảo và các hoạt động đào tạo chuyên môn sẽ cung cấp kiến thức pháp luật về nội dung số, chuẩn mực văn hóa, đạo đức và trách nhiệm khi hoạt động trên môi trường mạng. Không gian trưng bày, trải nghiệm công nghệ số diễn ra trong hai ngày 13 và 14/11 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Người dân, du khách có thể tham gia các hoạt động giới thiệu của TikTok, YouTube, Meta và các đơn vị quản lý mạng đa kênh (MCN); trải nghiệm công nghệ AI, thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) và phòng thu trực tiếp.

Đêm 14/11, chương trình biểu diễn nghệ thuật, giao lưu cộng đồng sẽ diễn ra với sự tham gia của nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOLs) và các nhà sáng tạo nội dung, tạo không gian kết nối với người dân, du khách. Trong khuôn khổ Tuần lễ, cuộc thi sáng tạo số "Tự hào Thành phố mang tên Bác" được phát động trên các nền tảng số, nhận tác phẩm từ ngày 15/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Theo BTC, cuộc thi hướng đến tôn vinh các giá trị văn hóa Việt Nam tại TPHCM, khuyến khích sáng tạo sản phẩm truyền thông tích cực, hiện đại, góp phần giới thiệu hình ảnh Thành phố năng động, nghĩa tình, sáng tạo và hội nhập. Đồng thời, cuộc thi phát huy vai trò của cộng đồng sáng tạo nội dung số, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong việc chia sẻ câu chuyện, hình ảnh đẹp và những giá trị tốt lành của TP. Cuộc thi dành cho các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng sáng tạo nội dung; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia, không phân biệt độ tuổi, ngành nghề và địa bàn.

Với chuỗi hoạt động kết nối, đối thoại, đào tạo và trải nghiệm công nghệ, Tuần lễ góp phần thúc đẩy hệ sinh thái sáng tạo nội dung số, quảng bá hình ảnh TPHCM và lan tỏa những giá trị tích cực trên không gian mạng.