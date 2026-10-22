TPHCM phản hồi Báo Đại đoàn kết về 'ổ voi, ổ gà' tại hầm chui An Phú

Tại buổi họp báo tình hình kinh tế xã hội thường kỳ chiều 22/10, đại diện cơ quan chức năng TPHCM đã phản hồi về phản ánh của báo Đại Đoàn Kết liên quan đến tình trạng hầm chui An Phú (phường Bình Trưng, TPHCM) vừa đưa vào sử dụng mới đây, nhưng đã xuất hiện nhiều ổ gà, ảnh hưởng đến mất an toàn giao thông.

Khu vực nút giao thông An Phú (phường Bình Trưng, TPHCM). Ảnh: Báo Đại đoàn kết.

Phản hồi báo Đại đoàn kết, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (gọi tắt là Ban Giao thông) TPHCM cho biết, sau khi rà soát Ban Giao thông thành phố xác định nguyên nhân dẫn tới việc xuất hiện ổ gà, ảnh hưởng tới việc lưu thông xe tại khu vực nút giao An Phú xuất phát từ tình trạng một số khe nối phần nhựa bị lõm đọng nước cục bộ làm hư mặt nhựa tại vị trí khe nổi.

Hiện nay, Ban Giao thông đã tổ chức khắc phục cắt nhựa, vệ sinh toàn bộ khe, trám chất kết dính sika tạo phẳng, thảm lại bê tông nhựa đúng thiết kế và đảm bảo độ bằng phẳng của khe để không xảy ra tình trạng đọng nước gây hư hỏng.

Theo Ban Giao thông TPHCM, đến nay việc khắc phục đã hoàn thành. Qua theo dõi, hoạt động phương tiện xe lưu thông đã bảo đảm thuận lợi, an toàn hơn. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý liên quan đến hạ tầng giao thông thành phố của các cơ quan báo chí trong thời gian tới.