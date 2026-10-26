TPHCM phấn đấu thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu về thu hút nhân tài

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trình bày chương trình hành động về thu hút, trọng dụng nhân tài. Ảnh VIỆT DŨNG

Lấy giá trị cống hiến làm thước đo

Dự thảo Chương trình hành động xác định 5 quan điểm cốt lõi, trong đó nhấn mạnh nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt quan trọng; thu hút và trọng dụng nhân tài là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Chuyển từ quản lý con người chủ yếu theo biên chế sang phát triển nhân tài; lấy sản phẩm, kết quả và giá trị cống hiến làm thước đo, trọng dụng là khâu then chốt, tạo nguồn là nền tảng lâu dài.

Xây dựng hệ sinh thái nhân tài mở, liên thông khu vực công và tư, trong nước và quốc tế; kết nối cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; tập trung nguồn lực vào ngành, lĩnh vực mũi nhọn, nhiệm vụ cấp bách và những “bài toán khó” tạo đột phá cho thành phố. Nhân tài phải được nhận diện bằng phẩm chất, đạo đức, năng lực thực tế, uy tín nghề nghiệp và thành tích được kiểm chứng; không đồng nhất với bằng cấp, học hàm, học vị, chức vụ hay thâm niên.

Thông tin về mục tiêu của TPHCM, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cho biết, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu xác lập và duy trì vị trí thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về các chỉ số thu hút và phát triển nhân tài cấp quốc gia. Tầm nhìn đến năm 2045, thành phố trở thành trung tâm hội tụ, phát triển và lan tỏa nhân tài có sức cạnh tranh khu vực, kết nối mạng lưới tri thức toàn cầu; có đội ngũ làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược và quản trị đô thị hiện đại; phấn đấu thuộc nhóm 5 đô thị hàng đầu ASEAN về sức hấp dẫn, năng lực cạnh tranh và số lượng nhân tài được thu hút.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh VIỆT DŨNG

Ưu tiên 5 nhóm lĩnh vực mũi nhọn

Dự thảo cũng xác định các nhóm lĩnh vực ưu tiên thu hút và trọng dụng nhân tài, gồm: khoa học cơ bản gắn với ứng dụng, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, bán dẫn, an toàn thông tin và công nghệ chiến lược; tài chính quốc tế, công nghệ tài chính, quản trị rủi ro, pháp luật và giải quyết tranh chấp quốc tế; công nghiệp công nghệ cao, cơ khí chính xác, tự động hóa, vật liệu mới, năng lượng tái tạo, logistics, cảng biển, kinh tế biển.

Cùng với đó là các lĩnh vực: quy hoạch, quản trị đô thị đa trung tâm, giao thông công cộng, đường sắt đô thị, không gian ngầm, chống ngập, môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu; công nghệ sinh học, y học chuyên sâu, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, chính sách công, công nghiệp văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch. Thành phố sẽ tiếp nhận, thẩm định và công bố danh mục các “bài toán” cần nhân tài giải quyết; xác định ngay đơn vị tiếp nhận, sử dụng kết quả.

Giáo sư nước ngoài tham gia thỉnh giảng cho sinh viên Khoa y Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: THANH HÙNG

Đối với cơ chế, chính sách đột phá về nhân tài, thành phố tập trung rà soát, triển khai đồng bộ các chính sách, xử lý vướng mắc, chồng chéo; có quy định chuyển tiếp rõ ràng, bảo đảm quyền lợi và cam kết pháp lý đối với người được thu hút.

Một hướng đổi mới đáng chú ý là phát hiện, tuyển chọn và giao nhiệm vụ cho nhân tài trên cơ sở năng lực thực chất. Thành phố chủ động tìm kiếm từ sản phẩm nghiên cứu, công nghệ, sáng kiến và thành tích nghề nghiệp; mở rộng hình thức giới thiệu, tự ứng tuyển.

Các hình thức tham gia cũng được đa dạng, gồm hợp đồng chuyên gia, tư vấn, kiêm nhiệm, biệt phái, hợp tác nghiên cứu và làm việc theo dự án; áp dụng cơ chế tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng, chuyên gia chủ trì. Thành phố tạo điều kiện để chuyên gia khu vực tư nhân, người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế tham gia trực tiếp hoặc từ xa.

Cùng với thu hút người giỏi, TPHCM chú trọng phát triển đội ngũ kế cận thông qua đặt hàng đào tạo theo nhu cầu thực tế của nhiệm vụ, dự án; tăng cường ngoại ngữ, kỹ năng số, nghiên cứu liên ngành và quản trị hiện đại. Cơ chế “nhân tài dẫn dắt nhân tài”, chuyên gia đầu ngành hướng dẫn, truyền đạt tri thức cũng được đặt ra nhằm phát triển lực lượng kế cận. Mặt khác, thành phố hướng đến xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, dân chủ, minh bạch, tôn trọng chuyên môn và tự do sáng tạo khoa học; bảo đảm hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm, kiểm định công nghệ, an ninh và an toàn dữ liệu…