TPHCM phấn đấu đến năm 2030, ít nhất 90% trẻ khuyết tật tiếp cận giáo dục

Theo báo cáo, TPHCM hiện có khoảng 107.263 người khuyết tật, trong đó, 102.046 người được cấp giấy xác nhận mức độ khuyết tật. Thành phố đang chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho 80.261 người, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho 84.855 người và chăm sóc, nuôi dưỡng 4.594 người tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

Giai đoạn 2022-2025, ngân sách địa phương bố trí hơn 12,78 tỷ đồng thực hiện chương trình, cùng 214,345 tỷ đồng vốn đầu tư công cho các dự án trợ giúp người khuyết tật. Thành phố từng bước cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, việc làm và hạ tầng công cộng cho nhóm này.

Giai đoạn 2026-2030, TPHCM đặt mục tiêu hàng năm bảo đảm khoảng 90% người khuyết tật tiếp cận dịch vụ y tế, sàng lọc khuyết tật bẩm sinh cho 80% trẻ dưới 6 tuổi, phẫu thuật và phục hồi chức năng khoảng 8.000 lượt người. Thành phố phấn đấu có ít nhất 90% trẻ khuyết tật tiếp cận giáo dục, hỗ trợ học nghề và việc làm cho 7.000 người khuyết tật; bảo đảm 100% công trình xây mới và ít nhất 50% công trình hiện hữu đáp ứng điều kiện tiếp cận.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường biểu dương những nỗ lực của Ban Chỉ đạo công tác Người khuyết tật TPHCM, các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và địa phương trong thực hiện chương trình.

Theo đồng chí, công tác trợ giúp người khuyết tật không nên chỉ dừng ở hoạt động từ thiện hay lòng thương. Điều cần thiết là tạo cơ hội để người khuyết tật phát huy năng lực, tự tin hòa nhập, tiếp cận bình đẳng các dịch vụ và tham gia những hoạt động của đời sống xã hội.

Đồng chí yêu cầu ngành y tế thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng; ngành giáo dục chủ động tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất, chính sách để trẻ khuyết tật được học tập, học nghề và tiếp cận tri thức.

Các lĩnh vực giao thông, hạ tầng, văn hóa và an sinh xã hội cần cải thiện điều kiện tiếp cận, giảm những rào cản khiến người khuyết tật gặp khó khăn trong sinh hoạt và hòa nhập cộng đồng.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phó Chủ tịch UBND TPHCM đặc biệt lưu ý việc chăm lo cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên y tế và nhân viên công tác xã hội trực tiếp chăm sóc người khuyết tật tại các cơ sở bảo trợ.

"Đây là công việc đòi hỏi sự kiên trì, tận tụy và trách nhiệm cao, do đó cần rà soát, đề xuất chế độ, chính sách phù hợp để lực lượng này yên tâm công tác", đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với nâng cao chất lượng sống và bảo đảm các nhóm yếu thế được thụ hưởng thành quả phát triển. Vì vậy, bên cạnh chính sách hỗ trợ trực tiếp, thành phố cần xây dựng môi trường sống thuận tiện, mở rộng cơ hội học tập, việc làm và tiếp cận dịch vụ cho người khuyết tật.

Đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030, tăng cường phối hợp, thường xuyên đánh giá kết quả và kịp thời tháo gỡ khó khăn. Đây là cơ sở để TPHCM từng bước giảm rào cản, bảo đảm người khuyết tật được tôn trọng, bình đẳng và có điều kiện tham gia đầy đủ hơn vào đời sống xã hội, hướng tới xây dựng đô thị hòa nhập, văn minh và nghĩa tình.