TPHCM: Phấn đấu 100% học sinh tham gia ít nhất một loại hình nghệ thuật

Trường THPT Lê Quý Đôn đưa nghệ thuật hát bội, cải lương đến với học sinh sáng 16/11. Ảnh: MT

Sáng 16/11, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, tại Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa, TPHCM), Thành phố khởi động chương trình giới thiệu, tìm hiểu các loại hình nghệ thuật trong hệ thống trường phổ thông trên địa bàn TP.

Lãnh đạo Thành uỷ TPHCM, UBND TPHCM và các sở ban ngành TPHCM đến tham dự chương trình. Ảnh: MT

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cùng đại diện các sở, ban ngành thành phố đã tham dự chương trình.

Tạo điều kiện để học sinh tiếp cận di sản văn hoá trực quan, sinh động

Chương trình tại Trường THPT Lê Quý Đôn tập trung giới thiệu hai loại hình sân khấu truyền thống tiêu biểu là Hát bội và Cải lương, thông qua các hoạt động biểu diễn, giao lưu và trải nghiệm trực tiếp. Qua đó, học sinh không chỉ được thưởng thức nghệ thuật mà còn có cơ hội khám phá những nét đặc sắc trong hóa trang, phục trang và nghệ thuật biểu diễn truyền thống.

Bà Bùi Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn cho biết, chương trình tạo điều kiện để học sinh tiếp cận di sản văn hóa bằng những hình thức trực quan, sinh động, thay vì chỉ tìm hiểu qua sách vở.

Lãnh đạo Thành uỷ TPHCM, UBND TPHCM, sở ban ngành, nhà trường chụp ảnh với các nghệ sĩ tham gia chương trình. Ảnh: MT

"Hát bội và Cải lương là hai loại hình sân khấu có vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa Nam Bộ. Mỗi loại hình mang những đặc trưng riêng về âm nhạc, diễn xuất, hóa trang, phục trang và ngôn ngữ biểu đạt, chứa đựng nhiều giá trị văn hóa, lịch sử được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, trước sự phát triển của các loại hình giải trí hiện đại, việc tạo cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận, tìm hiểu và hình thành tình yêu với nghệ thuật truyền thống ngày càng trở nên cần thiết. Vì vậy, chương trình chú trọng các hoạt động tương tác, giúp học sinh trực tiếp khám phá và cảm nhận giá trị của từng loại hình nghệ thuật", bà Bùi Minh Tâm chia sẻ.

Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên nhà trường, đại biểu tham dự đều hào hứng với loại hình hát bội, cải lương. Ảnh: MT

Một trong những điểm nhấn là hoạt động vẽ, tô màu mặt nạ Hát bội. Tại khu vực trưng bày hai bên sân khấu chính, học sinh được giới thiệu về các kiểu thức hóa trang, ý nghĩa của màu sắc và cách thể hiện tính cách nhân vật thông qua từng nét vẽ trên mặt nạ.

Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn vui thích tham gia tìm hiểu các loại hình nghệ thuật hát bội, cải lương. Ảnh: MT

Dưới sự hướng dẫn của những người am hiểu nghệ thuật Hát bội, các em trực tiếp thực hành vẽ, tô màu, qua đó khám phá một trong những nét đặc trưng của nghệ thuật sân khấu truyền thống. Hoạt động không chỉ khơi gợi sự sáng tạo mà còn giúp học sinh hiểu hơn về ngôn ngữ biểu đạt, quy ước hóa trang và sự công phu trong quá trình xây dựng hình tượng nhân vật.

Bên cạnh đó, học sinh còn được tìm hiểu nghệ thuật hóa trang, trang phục Cải lương và chụp ảnh trải nghiệm cùng các nhân vật sân khấu. Tại khu vực này, nghệ sĩ hoặc diễn viên trong trang phục cổ trang tạo không gian giao lưu, giúp các em trực tiếp quan sát, tìm hiểu cách hóa thân thành nhân vật.

Các em học sinh giao lưu, đặt câu hỏi với các nghệ sĩ về nghệ thuật hát bội, cải lương. Ảnh: MT

Thông qua việc giới thiệu đặc điểm trang phục, nghệ thuật hóa trang và những yếu tố tạo nên diện mạo, thần thái nhân vật, học sinh có thêm góc nhìn về sự sáng tạo và công phu của người nghệ sĩ trên sân khấu Cải lương.

Việc kết hợp giữa giới thiệu kiến thức, giao lưu và thực hành giúp chương trình trở nên gần gũi, hấp dẫn, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh. Qua đó, nghệ thuật truyền thống không còn là những khái niệm xa lạ mà trở thành những giá trị văn hóa các em có thể trực tiếp khám phá và trải nghiệm.

Hình thành thế hệ công chúng trẻ yêu nghệ thuật truyền thống

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh vai trò quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển bền vững. Trong đó, giáo dục nghệ thuật không chỉ nâng cao khả năng cảm thụ thẩm mỹ mà còn góp phần bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách và tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ.

TPHCM là trung tâm văn hóa, nghệ thuật lớn của cả nước, hội tụ nhiều loại hình phong phú như Hát bội, Cải lương, Đờn ca tài tử, nghệ thuật dân gian, sân khấu kịch, điện ảnh và nghệ thuật đương đại. Việc đưa những giá trị này đến gần hơn với học sinh có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo tồn, phát huy di sản, đồng thời xây dựng lực lượng công chúng trẻ và tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực văn hóa trong tương lai.

Theo định hướng của Thành phố, trong năm học 2026 - 2027, phấn đấu 100% học sinh tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn được tiếp cận hoặc tham gia ít nhất một loại hình nghệ thuật. Đây là mục tiêu thể hiện quyết tâm mở rộng cơ hội thụ hưởng văn hóa, bảo đảm học sinh ở các cấp học có điều kiện tiếp xúc với những giá trị nghệ thuật đa dạng.

Để thực hiện mục tiêu này, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT TPHCM, các sở, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục triển khai đồng bộ các hoạt động, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm. Việc lựa chọn tác phẩm đưa vào trường học cần chú trọng giá trị nghệ thuật, tư tưởng giáo dục và sự phù hợp với từng cấp học, lứa tuổi.

Đồng thời, các nhà hát, đơn vị nghệ thuật, đội ngũ văn nghệ sĩ và nghệ nhân cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đưa những tác phẩm có giá trị đến với học sinh; không chỉ biểu diễn mà còn chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và truyền cảm hứng sáng tạo.

Chương trình tại Trường THPT Lê Quý Đôn là bước triển khai quan trọng, góp phần tạo cơ sở thực tiễn để TPHCM tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề án phát triển nghệ thuật học đường giai đoạn 2026 - 2035. Thông qua những hoạt động trải nghiệm thiết thực, Thành phố kỳ vọng khơi dậy tình yêu nghệ thuật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của học sinh trong gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc, từng bước hình thành thế hệ công chúng trẻ có khả năng cảm thụ và trân trọng nghệ thuật truyền thống.