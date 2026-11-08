TPHCM: Nhiều mô hình gắn với đời sống dân sinh ở khu dân cư

Đó là nhấn mạnh của Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM khi đến dự Ngày hội Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu phố 5, 6, 7, 8 năm 2026 tại phường Phú Nhuận (TPHCM).

Thiếu tướng Vũ Văn Điền phát biểu. Ảnh: Nguyễn Huế.

Ngày hội được tổ chức với chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình”. Đến dự ngày hội còn có ông Phạm Hồng Sơn, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM; cùng đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương.

Phát biểu tại ngày hội, Thiếu tướng Vũ Văn Điền nhấn mạnh, bên cạnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) truyền thống, tháng 11 năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên triển khai kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Đây là dịp quan trọng để mỗi cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân cùng hướng về cội nguồn văn hóa dân tộc, nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.

Quang cảnh ngày hội. Ảnh: Nguyễn Huế.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM biểu dương, ghi nhận đánh giá cao các mô hình an sinh xã hội thiết thực mà liên khu phố đã triển khai hiệu quả thời gian qua như: Công trình lắp đặt camera an ninh tại hẻm Đặng Văn Ngữ, chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Hạt gạo nghĩa tình”, “Trao thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ khó khăn”...

"Những mô hình này đã góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ cơ sở, chung tay xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình", Thiếu tướng Vũ Văn Điền nhấn mạnh.

Các lãnh đạo tặng cây xanh cho đại diện liên khu phố. Ảnh: Nguyễn Huế.

Dịp này, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ địa phương và toàn thể nhân dân tiếp tục củng cố mối quan hệ đoàn kết; phát huy dân chủ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ; nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh chăm lo an sinh xã hội và khơi dậy vai trò chủ thể, tinh thần trách nhiệm đóng góp của mỗi người dân đối với sự phát triển chung.

Tại ngày hội, Thiếu tướng Vũ Văn Điền và ông Phạm Hồng Sơn đã trao tặng cây xanh cùng các phần quà chúc mừng đến đại diện Khu phố 5, 6, 7, 8; qua đó gửi gắm niềm tin vào sự đoàn kết, gắn bó và đồng thuận của nhân dân trong nỗ lực xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững.