TPHCM: Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày 20/10

Mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em” vừa được Hội LHPN phường Bà Rịa, TPHCM, ra mắt

Ngày 16/10, Hội LHPN TPHCM tổ chức hội nghị chuyên đề "Kết nối yêu thương - Lan tỏa niềm tin", đồng hành cùng phụ nữ khiếm thị, hưởng ứng "Tháng cùng Phụ nữ hành động".

Chương trình góp phần tăng cường sự gắn kết giữa tổ chức Hội với hội viên phụ nữ khiếm thị. Đây cũng là dịp để các đơn vị, tổ chức và cá nhân cùng chung tay huy động nguồn lực chăm lo cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Hội LHPN TPHCM trao tặng các phần quà đến hội viên phụ nữ khiếm thị.

Tại chương trình, Hội LHPN TPHCM trao tặng 100 phần quà đến hội viên phụ nữ khiếm thị. Bên cạnh hoạt động giao lưu, trao quà, hội viên phụ nữ khiếm thị còn được bác sĩ hướng dẫn kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe, bảo vệ bản thân. Qua đó, chương trình không chỉ mang đến sự động viên về tinh thần mà còn giúp chị em có thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để chăm sóc bản thân và gia đình.

Hội LHPN TPHCM tổ chức Liên hoan Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu năm 2026 và trao bằng khen cho các chi hội trưởng tiêu biểu.

Trước đó, Hội LHPN TPHCM tổ chức Liên hoan Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu năm 2026, kết hợp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội dành cho cán bộ Hội cấp xã/phường và chi hội trưởng. Tại chương trình, Hội LHPN TPHCM trao bằng khen cho 117 chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu. Đây là sự động viên, tri ân đối với những đóng góp của các chị trong quá trình xây dựng tổ chức Hội và phát triển phong trào phụ nữ. Hội LHPN TPHCM còn tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2026, tập trung vào những nội dung thiết thực nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Hội cấp xã và chi hội trưởng phụ nữ. Hoạt động góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số.

Cũng trong chuỗi hoạt động hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Hội LHPN phường Tân Thới Hiệp, TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; đồng thời phát động phong trào thi đua "Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới".

Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thới Hiệp tặng hoa chúc mừng Hội LHPN phường.

Buổi họp mặt là dịp để cán bộ, hội viên cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội, nhìn lại những kết quả nổi bật và các mô hình thiết thực đã triển khai trong năm qua. Qua đó, tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của phụ nữ trong giai đoạn mới.

Tặng quà cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

Tại chương trình, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tặng hoa chúc mừng Hội LHPN phường. Nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức như ra mắt hội viên danh dự, phát động và trao tặng "Heo đất nghĩa tình", khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua năm 2026, trao quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hội LHPN phường Bà Rịa, TPHCM tổ chức ra mắt mô hình "Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em" tại số 106 đường Điện Biên Phủ, khu phố Lập Thành. Đây là một trong 3 đơn vị được Hội LHPN TPHCM lựa chọn triển khai thí điểm mô hình.

Mô hình nhằm tạo địa chỉ tin cậy, tiếp nhận và hỗ trợ khẩn cấp phụ nữ, trẻ em là nạn nhân hoặc có nguy cơ bị bạo lực gia đình, xâm hại, ngược đãi. Trong tình huống cần thiết, người được trợ giúp có thể được bố trí nơi ăn, nghỉ tạm thời từ 1 đến 3 ngày, đồng thời được hỗ trợ chăm sóc y tế ban đầu, ổn định tâm lý, tư vấn pháp lý và kết nối với các cơ quan chức năng để có biện pháp can thiệp phù hợp.

Hội LHPN phường Bà Rịa, TPHCM, ra mắt mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại số 106 đường Điện Biên Phủ, khu phố Lập Thành.

Hoạt động của mô hình có sự phối hợp giữa Hội LHPN với lực lượng công an, ngành y tế, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Khi tiếp nhận thông tin, Ban Quản lý mô hình sẽ xác minh, đánh giá tình hình, bố trí nơi tạm trú an toàn và phối hợp xử lý vụ việc. Đối với những trường hợp cần hỗ trợ lâu dài, mô hình kết nối, chuyển gửi đến các cơ sở bảo trợ xã hội hoặc địa chỉ tạm trú chuyên sâu.

Quá trình tiếp nhận, hỗ trợ được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, bảo đảm an toàn về thể chất, tinh thần và giữ bí mật thông tin cá nhân của người được trợ giúp theo quy định.

Việc triển khai mô hình "Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em" góp phần phát huy vai trò của tổ chức Hội trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể và cộng đồng trong xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng, nhân văn.