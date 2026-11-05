TPHCM: Nhiều địa phương trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên

Dự buổi lễ tại phường Tăng Nhơn Phú có đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Đỗ Văn Chiêu. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Đợt này, Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú có 31 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, đồng chí Đỗ Văn Chiêu nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; các đồng chí Nguyễn Văn Thưởng, Nguyễn Văn Bồng, Nguyễn Thị Miền nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Bên cạnh đó, Đảng ủy phường cũng trao tặng Huy hiệu 55 tuổi Đảng đến 5 đồng chí; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đến 1 đồng chí; Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng đến 8 đồng chí; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng có 6 đồng chí; Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng có 6 đồng chí và 1 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú Trương Tấn Kiệt trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

*Tại Đảng bộ phường Thủ Đức, đợt này có 26 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó: đồng chí Phạm Thị Chi nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng… Đến nay, tổng số đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng của Đảng bộ phường Thủ Đức là 825 đồng chí.

Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đến đồng chí Phạm Thị Chi. Ảnh: THU HƯỜNG

Lãnh đạo Đảng ủy phường Thủ Đức chúc mừng các đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng. Các đảng viên cao niên luôn là tấm gương sáng, góp phần cùng Đảng bộ phường giáo dục, rèn luyện thế hệ đảng viên trẻ.

Đảng viên Đảng bộ phường Thủ Đức nhận Huy hiệu Đảng chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo phường. Ảnh: THU HƯỜNG

* Đảng bộ xã Long Điền có 11 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt này, gồm: 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm và 6 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đảng bộ xã cũng truy tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên.

Lãnh đạo Đảng ủy xã chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, đồng thời bày tỏ mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ xây dựng địa phương.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Long Điền trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên, đợt 7-11-2026. Ảnh: TRÚC GIANG