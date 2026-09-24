TPHCM: Nhiều chương trình chăm lo an sinh đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn

Một trong những dấu ấn nổi bật là việc triển khai 331 công trình, trong đó có 105 công trình thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Các công trình có tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng, hướng đến chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Nguyễn Thị Cúc tại phường Chánh Hiệp. Ảnh: Q.Đ.

Riêng hệ thống Mặt trận thành phố đã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ trực tiếp người dân như xây dựng, sửa chữa 174 căn nhà Đại đoàn kết thông qua công trình “Mái ấm mùa xuân”; chăm lo an sinh nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng hệ thống nước sạch tại xã Thạnh An; phát triển ứng dụng An sinh xã hội số của thành phố.

Trong khi đó, các tổ chức chính trị - xã hội cũng triển khai nhiều mô hình chăm lo gắn với từng nhóm đối tượng. Cụ thể: Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp thực hiện các dự án nhà ở xã hội với quy mô 50 nghìn căn cho công nhân, người lao động; Hội Nông dân thành phố trao 150 sổ tiết kiệm nghĩa tình, 1.800 suất học bổng Lương Định Của; Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tiếp tục thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Vòng tay yêu thương” và xây dựng 40 nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em; Hội Cựu chiến binh thành phố xây dựng, sửa chữa 15 căn nhà Nghĩa tình đồng đội…