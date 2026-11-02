TPHCM: Nhanh chóng làm rõ đối tượng xịt sơn lên tường, đổ keo vào ổ khóa để... đòi nợ

Theo thông tin xác minh ban đầu, khoảng 0 giờ 45 phút ngày 01/11/2026, chị L.T.T.M. (sinh năm 1987) đi làm về đến căn nhà đang thuê trên đường Vườn Chuối, phường Bàn Cờ thì phát hiện tường nhà bị xịt sơn đỏ với nội dung “lừa đảo quỵt tiền”.

Chị M. dùng chìa khóa mở cửa nhưng không được nên nhờ một người hàng xóm hỗ trợ. Tuy nhiên, cả hai vẫn không thể mở cửa do ổ khóa có vật lạ bên trong. Sau đó, chị M. đến Công an phường Bàn Cờ trình báo.

Công an phường phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương truy xét, xác định người thực hiện hành vi là Lê Doãn Quỳnh (sinh năm 1988, cư trú tại phường An Lạc).

Tường nhà bị đối tượng xịt sơn vẽ chữ

Tại cơ quan Công an, Quỳnh thừa nhận đã xịt sơn lên tường và đổ keo vào ổ khóa căn nhà do bà H. làm chủ. Theo lời khai ban đầu, giữa Quỳnh và bà H. có quan hệ vay mượn tiền, sau đó phát sinh tranh chấp. Đáng chú ý, tranh chấp vay mượn giữa hai bên đang được Tòa án thụ lý, giải quyết nhưng Quỳnh vẫn thực hiện hành vi xịt sơn, đổ keo vào ổ khóa căn nhà để gây sức ép đòi nợ.

Vụ việc đặt ra cảnh báo về cách hành xử khi phát sinh tranh chấp tiền bạc. Khi vụ việc đang được Tòa án thụ lý, các bên cần cung cấp tài liệu, chứng cứ, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo trình tự tố tụng, chờ cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Việc cho rằng mình có khoản tiền chưa được trả không thể là lý do để tự ý phá hoại tài sản, đe dọa hoặc gây sức ép, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và cuộc sống của người khác.

Lê Doãn Quỳnh phải chùi rửa hết số chữ mà đối tượng dùng sơn vẽ lên nhà bà M.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Thành phố về quyết liệt đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi gây mất an ninh, trật tự, Công an phường Bàn Cờ phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Các hành vi lợi dụng việc đòi nợ để đe dọa, phá hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng phải được kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm, không để kéo dài, gây bất an trong Nhân dân.

Đòi nợ bằng cách phá hoại tài sản: Có thể phải trả giá bằng án tù

Có khoản nợ cần thu hồi không đồng nghĩa với việc được quyền xịt sơn, tạt chất bẩn, đổ keo vào ổ khóa hay phá hoại tài sản để gây sức ép. Mâu thuẫn tiền bạc không phải là lý do biện minh cho hành vi vi phạm pháp luật. Người đòi nợ có thể phải chịu trách nhiệm hình sự nếu hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Theo Điều 178 Bộ luật Hình sự, hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng có thể bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Ngay cả trường hợp dưới 2 triệu đồng, người thực hiện vẫn có thể bị xử lý hình sự nếu thuộc các trường hợp luật định, trong đó có trường hợp gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Không thể cho rằng chỉ làm hỏng một ổ khóa hay xịt sơn lên một mảng tường thì sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Clip vụ việc:

Bên cạnh đó, nếu hành vi đủ yếu tố cấu thành tội gây rối trật tự công cộng, người vi phạm có thể bị xử lý theo Điều 318 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cơ bản gồm phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Nếu thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2, như phạm tội có tổ chức hoặc có hành vi phá phách, mức phạt tù có thể từ 2 - 7 năm.* Việc xác định tội danh và áp dụng hình phạt phải căn cứ chứng cứ, tính chất, hậu quả và các điều kiện cụ thể của từng vụ việc.

Ngoài việc bị xử lý về hành vi vi phạm, người gây thiệt hại còn phải bồi thường theo quy định pháp luật. Theo Điều 589 Bộ luật Dân sự, thiệt hại do tài sản bị xâm phạm bao gồm tài sản bị mất, hủy hoại hoặc hư hỏng; lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất hoặc giảm sút; chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại và các thiệt hại khác do luật quy định.

Đòi nợ phải bằng phương thức hợp pháp. Đừng vì muốn thu hồi tiền mà tự đẩy mình vào vòng lao lý, phải bồi thường và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Khi phát sinh tranh chấp, người dân cần giải quyết thông qua thương lượng hoặc cơ quan có thẩm quyền; tuyệt đối không dùng hành vi phá hoại, đe dọa, gây rối để ép trả nợ. Người bị xịt sơn, tạt chất bẩn hoặc phá hoại tài sản cần lưu giữ hình ảnh, chứng cứ và kịp thời trình báo cơ quan Công an, tránh đối đầu hoặc trả đũa khiến vụ việc thêm phức tạp.