TPHCM nhấn mạnh 4 yêu cầu trong phổ cập mầm non 3-5 tuổi

Bà Lê Thuỵ Mỵ Châu phát biểu tại hội nghị.

Ngày 23/9, Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ triển khai công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3-5 tuổi năm 2026 theo hình thức trực tuyến, với sự tham gia của 168 phường, xã và đặc khu trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi tập huấn, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, yêu cầu các địa phương và cơ sở giáo dục tập trung thực hiện 4 nội dung trọng tâm, đồng thời cũng là những yêu cầu xuyên suốt trong quá trình triển khai phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi.

Thứ nhất, phải nắm chắc số lượng và tình hình trẻ trên địa bàn. Các phường, xã, đặc khu cần xác định chính xác số trẻ từ 3-5 tuổi đang cư trú, số trẻ đã đi học, số trẻ chưa đến trường; đồng thời phải biết rõ những trẻ chưa ra lớp đang ở đâu và nguyên nhân vì sao chưa tham gia giáo dục mầm non.

Hội nghị tập huấn có 168 phường, xã, đặc khu tại TPHCM tham gia.

Việc rà soát phải bao quát cả những khu vực tập trung đông dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, cũng như các trường hợp mới chuyển đến, chuyển đi, thay đổi nơi cư trú và những trường hợp có hoàn cảnh đặc thù. Theo bà Lê Thụy Mỵ Châu, nếu không nắm chắc tình hình trẻ thì công tác phổ cập sẽ khó bảo đảm tính thực chất.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục để rà soát đầy đủ, thường xuyên cập nhật thông tin và kịp thời xử lý những trường hợp còn thiếu dữ liệu.

Thứ hai, phải làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu. Dữ liệu phục vụ công tác phổ cập phải bảo đảm chính xác về đối tượng, thông tin cá nhân, mã định danh, nơi cư trú và phù hợp với thực tế.

Bà Lỹ Thị Sương, phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD&ĐT TPHCM phát biểu tại hội nghị.

Bà Châu nhấn mạnh các địa phương và cơ sở giáo dục không được chạy theo tỷ lệ, hợp thức hóa số liệu hoặc để xảy ra tình trạng thông tin giữa địa phương, cơ sở giáo dục và hệ thống dữ liệu của ngành giáo dục không đồng nhất. Những trường hợp dữ liệu thiếu, trùng lặp, sai lệch hoặc chưa xác định rõ phải được kiểm tra, đối chiếu và xử lý theo đúng quy trình, bảo đảm nguyên tắc “đúng đối tượng - đúng thông tin - đúng dữ liệu - đúng hồ sơ - đúng thực tế”.

Thứ ba, phải xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân. Theo bà Châu, để công tác phổ cập được triển khai hiệu quả, cần bảo đảm nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian và rõ trách nhiệm.

Trong đó, UBND phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác phổ cập trên địa bàn. Ngành giáo dục có trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, kiểm tra, tổng hợp và tham mưu. Các cơ sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm cập nhật dữ liệu, rà soát trẻ và bảo đảm các điều kiện cần thiết để triển khai theo quy định.

Mỗi địa phương cần phân công cụ thể cán bộ phụ trách, xác định rõ người thực hiện cập nhật, người kiểm tra, người xác nhận và thời hạn hoàn thành. Khi phát hiện sai lệch, phải nhanh chóng xác định sai ở khâu nào, thuộc trách nhiệm của đơn vị hoặc cá nhân nào để kịp thời khắc phục.

Thứ tư, phải bảo đảm các điều kiện thực hiện một cách thực chất. Mục tiêu cuối cùng của công tác phổ cập là bảo đảm mọi trẻ từ 3-5 tuổi đều có cơ hội tiếp cận giáo dục mầm non và được hưởng đầy đủ các điều kiện về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo quy định.

Toàn cảnh hội nghị với sự tham gia trực tuyến của 168 phường, xã, đặc khu tại TPHCM.

Do đó, bên cạnh việc rà soát trẻ và chuẩn hóa dữ liệu, các địa phương cần đồng thời đánh giá thực trạng trường, lớp, phòng học, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị và khả năng tiếp nhận trẻ. Những địa bàn có đông dân cư, tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc đang thiếu trường, thiếu lớp cần được xác định là khu vực ưu tiên để có giải pháp phù hợp, cụ thể.