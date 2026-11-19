Buổi họp báo do ông Bùi Thanh Nhân - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố chủ trì. Ảnh: TL

Theo Sở Nội vụ TPHCM, tính đến ngày 25/10/2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố đã tiếp nhận 191.295 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 165.890 người, với tổng số tiền chi trả theo các quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là gần 5.900 tỷ đồng.

Đại diện Sở Nội vụ TP HCM thông tin một số nội dung báo chí đặt câu hỏi trong tuần qua. Ảnh: TL

Về nguyên nhân, Sở Nội vụ TPHCM lý giải, số lượng hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng phản ánh sự vận động hai chiều của thị trường lao động hiện nay.

Thứ nhất, sự dịch chuyển lao động chủ động: Khi thị trường lao động phục hồi với nhiều cơ hội việc làm mới có thu nhập và môi trường tốt hơn, một bộ phận lớn người lao động khi hết hạn hợp đồng hoặc muốn thay đổi định hướng nghề nghiệp đã chủ động ngừng việc tạm thời để tìm kiếm vị trí phù hợp hơn. Trong thời gian chuyển giao này, người lao động thực hiện quyền lợi chính đáng về bảo hiểm thất nghiệp.

Thứ hai, một số doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi công nghệ, tối ưu hóa dây chuyền sản xuất và sắp xếp lại cơ cấu nhân sự, dẫn đến sự thay đổi về nhu cầu sử dụng lao động ở một số bộ phận truyền thống.

Cũng theo đại diện Sở Nội vụ TPHCM, trong 10 tháng đầu năm nay Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố đã tiếp nhận 191.295 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó có 125.910 hồ sơ được nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công (chiếm 65,82%).

Đáng chú ý, kể từ tháng 6/2026, nhờ các giải pháp quyết liệt trong hướng dẫn và hỗ trợ người dân chuyển đổi số tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến hàng tháng đã có bước đột phá và duy trì ổn định ở mức trên 99%.