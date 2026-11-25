Hội nghị do Thường trực HĐND TPHCM phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 3 điểm cầu, thu hút gần 1 nghìn cử tri là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập.

Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề ngành y tế. Ảnh: TL.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng đã báo cáo khái quát tình hình hoạt động của ngành trong năm 2026, đồng thời chỉ ra những khó khăn, điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ. Theo đó, sau khi tiếp nhận thêm lĩnh vực an sinh xã hội, bảo vệ trẻ em, bảo trợ xã hội và hợp nhất hệ thống y tế Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, ngành Y tế hiện phục vụ hơn 14 triệu dân.

Từ ngày 1/1/2026, thành phố tổ chức hoạt động 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc UBND cấp xã. Toàn ngành hiện có 170 bệnh viện công lập và ngoài công lập, 12 trung tâm y tế khu vực, 168 trạm y tế, 358 phòng khám đa khoa, hơn 11 nghìn phòng khám chuyên khoa và hơn 18 nghìn nhà thuốc.

Để nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu, ngành triển khai 226 đội chăm sóc sức khỏe liên tục tại 83 phường, xã. Chương trình kết nối bệnh viện với trạm y tế giai đoạn 2026-2030 cũng được thực hiện, trong đợt đầu, 81 bác sĩ được luân phiên từ các bệnh viện đến làm việc tại 37 trạm y tế, kết hợp khám, chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: TL.

Đáng chú ý, chương trình khám sức khỏe toàn dân tiếp tục được đẩy mạnh thông qua chiến dịch cao điểm 150 ngày đêm, triển khai từ ngày 16/7/2026. Tính đến ngày 23/11, toàn thành phố ghi nhận gần 10 triệu người được khám sức khỏe, đạt 78,1% dân số. Trong lĩnh vực chuyển đổi số, 100% bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử; dữ liệu sức khỏe của khoảng 7,6 triệu người được tích lũy trên nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng và hơn 3,5 triệu sổ sức khỏe điện tử đã liên thông trên VNeID.

Trước hội nghị, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM đã tổng hợp 51 ý kiến của cử tri ngành Y tế. Tại phiên thảo luận, các kiến nghị tập trung vào 8 nhóm vấn đề, gồm chính sách đối với nhân viên y tế, khám chữa bệnh, tài chính, bảo hiểm y tế, mua sắm, y tế cơ sở, y tế dự phòng và chuyển đổi số. Đại diện các sở, ngành và cơ quan liên quan đã trao đổi, giải trình, tiếp thu theo chức năng, nhiệm vụ; đồng thời ghi nhận các nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết.

Thời gian tới, ngành Y tế xác định ưu tiên củng cố y tế cơ sở, rà soát nhu cầu nhân lực, trang thiết bị, thuốc và hạ tầng tại từng trạm y tế; phát huy hiệu quả mô hình bệnh viện đồng hành, luân phiên bác sĩ. Đồng thời, tập trung hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế tự chủ, thanh toán bảo hiểm y tế và đẩy nhanh xây dựng kho dữ liệu dùng chung của ngành.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng nhấn mạnh, yêu cầu giải quyết những điểm nghẽn về nhân lực, tài chính, năng lực y tế cơ sở và dữ liệu, “để mỗi chủ trương, chính sách thực sự chuyển thành chất lượng chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho người dân”.