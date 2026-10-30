TPHCM: Nhà trong vùng TOD không đồng nghĩa phải giải tỏa

Sáng 30/10, Kỳ họp thứ Sáu (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2030 bước vào ngày làm việc thứ hai. Tại phiên thảo luận hội trường, những vấn đề liên quan đến quy hoạch và đời sống dân sinh tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu.

Đề cập đến quy hoạch phát triển đô thị gắn với tuyến Metro số 2, một số đại biểu cho rằng, mô hình TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng) là chủ trương mới, hướng đến hình thành các khu đô thị tập trung quanh nhà ga, kết hợp khu dân cư, văn phòng, thương mại và các tiện ích.

Tuy nhiên, qua tiếp xúc, nhiều cử tri dọc tuyến Metro số 2, bày tỏ lo lắng về khả năng phải di dời, giải tỏa khi triển khai quy hoạch. Người dân muốn biết nhà ở hai bên đường Trường Chinh, Cách Mạng Tháng Tám có thuộc diện giải tỏa hay không, phạm vi ảnh hưởng cụ thể đến đâu.

Đại biểu đặt câu hỏi tại phần thảo luận tại hội trường. Ảnh: S.X

Giải trình những băn khoăn trên, ông Trương Trung Kiên - Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM cho biết, tại kỳ họp trước, HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết về phát triển TOD.

Mô hình này hướng đến hình thành các khu đô thị mật độ cao quanh nhà ga, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận giao thông công cộng, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống metro, đường sắt nhẹ.

Trong quy hoạch tổng thể lần này, thành phố xác định các tuyến metro và vị trí nhà ga làm cơ sở khoanh vùng phát triển TOD. Sau khi quy hoạch được phê duyệt, cơ quan chức năng sẽ xác định ranh giới cụ thể, làm căn cứ lập quy hoạch đô thị cho từng khu vực. Phạm vi nghiên cứu dự kiến khoảng 1.000m tính từ tâm nhà ga.

Đối với lo lắng của người dân về khả năng phải di dời, giải tỏa nhà ở hiện hữu, ông Kiên cho biết nội dung này sẽ được xác định ở bước lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.

Theo kế hoạch, cơ quan chức năng sẽ rà soát, đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển để xác định những khu vực cần phát triển mới, tập trung triển khai dự án. Đối với các khu dân cư hiện hữu có điều kiện phù hợp để tiếp tục tồn tại, chỉnh trang, thành phố có thể xem xét giữ lại.

"Việc một căn nhà nằm trong phạm vi nghiên cứu TOD không đồng nghĩa với việc đương nhiên phải giải tỏa. Phương án cụ thể cần được xem xét trên cơ sở hiện trạng và các bước quy hoạch tiếp theo", ông Kiên giải thích.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM cho biết thêm, sau khi quy hoạch tổng thể được phê duyệt, thành phố sẽ công bố rộng rãi theo quy định, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai, xác định nguồn lực và phân công nhiệm vụ cho các địa phương, nhất là những khu vực trọng điểm.

Theo ông Kiên, Sở cũng sẽ phối hợp tổ chức hội thảo, tập huấn tại địa phương để làm rõ nội dung, phương thức triển khai và tiếp nhận ý kiến từ cơ sở.