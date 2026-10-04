TPHCM: Nhà giáo học tiến sĩ được hỗ trợ gần 640 triệu đồng

TPHCM đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về chính sách khuyến khích, hỗ trợ học tập, nghiên cứu và học phí đối với lĩnh vực, ngành nghề trọng điểm.

TPHCM đề xuất hỗ trợ nhà giáo học tiến sĩ gần 640 triệu đồng.

Nhà giáo phải học theo chương trình, kế hoạch được phê duyệt

Dự thảo đề xuất hỗ trợ nhà giáo học tiến sĩ và tương đương ở nước ngoài bằng 120 lần lương tối thiểu tháng vùng I, tương ứng 637,2 triệu đồng. Với đào tạo trong nước, mức hỗ trợ trình độ này bằng 60 lần, tương ứng 318,6 triệu đồng. Đối tượng dự kiến gồm nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

Theo dự thảo, đối tượng được áp dụng chính sách gồm nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đang công tác tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM, được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cử, tuyển chọn hoặc chấp thuận tham gia học tập, nghiên cứu, đào tạo trong hoặc ngoài nước thuộc lĩnh vực, ngành trọng điểm của thành phố.

Với đào tạo ở nước ngoài, nhà giáo đang công tác tại cơ sở giáo dục trên địa bàn phải tham gia chương trình, kế hoạch thuộc ngành trọng điểm được UBND thành phố phê duyệt. Như vậy, mức hỗ trợ không mặc nhiên áp dụng cho mọi giáo viên tự đăng ký học tiến sĩ.

Nhà giáo có đề tài giải quyết vấn đề thuộc ngành trọng điểm do thành phố đặt hàng cũng được đề xuất hỗ trợ nghiên cứu.

Dự thảo cũng quy định điều kiện về độ tuổi đối với người được cử đi đào tạo. Với trình độ thạc sĩ và tương đương, người học không quá 40 tuổi đối với nữ và 42 tuổi đối với nam. Với trình độ tiến sĩ và tương đương, giới hạn tương ứng là không quá 45 tuổi đối với nữ và 47 tuổi đối với nam.

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và tương đương, người được hỗ trợ phải cam kết tiếp tục làm việc, công tác tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM liên tục 5 năm. Với người được hỗ trợ học tập ngắn hạn, thời gian cam kết là 2 năm.

Theo dự thảo Tờ trình của UBND TPHCM, thành phố dự kiến bố trí khoảng 94,582 tỉ đồng/năm để thực hiện các chính sách hỗ trợ học tập, nghiên cứu và học phí cho khoảng 1.350 người/năm.

Sinh viên có thể được hỗ trợ học phí tối đa 40 tháng

Người học phải thường trú, học tại TPHCM, theo ngành thuộc diện hỗ trợ và cam kết làm việc tại thành phố sau tốt nghiệp. Chính sách dự kiến áp dụng cả đào tạo liên thông.

Sinh viên một số ngành trọng điểm, đặc thù ở TPHCM sắp được hỗ trợ học phí nếu Nghị quyết được thông qua.

Mức hỗ trợ theo học phí thực tế, tối đa bằng trần của cơ sở công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên. Với ngành tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới, giới hạn bằng hai lần trần tương ứng.

Thời gian hỗ trợ tối đa: đại học 40 tháng; cao đẳng 30 tháng; trung cấp 20 tháng; liên thông trung cấp lên cao đẳng 10 tháng; cao đẳng lên đại học 20 tháng.

Kinh phí dự kiến trả cuối học kỳ qua UBND cấp xã nơi thường trú. Người gian lận hồ sơ, tự bỏ học, bị buộc thôi học hoặc không hoàn thành chương trình do nguyên nhân chủ quan phải hoàn trả toàn bộ hỗ trợ.

Người học được hỗ trợ học phí cần cam kết và thực hiện đầy đủ chương trình đào tạo theo đúng thời gian quy định; đạt chuẩn đầu ra và tốt nghiệp theo ngành, nghề đã đăng ký hưởng chính sách hỗ trợ.

Người học phải hoàn trả toàn bộ kinh phí hỗ trợ học phí đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ trong các trường hợp: Có hành vi gian lận, kê khai không trung thực hoặc sử dụng hồ sơ, tài liệu không hợp pháp để được hưởng chính sách; Tự ý bỏ học, bị buộc thôi học hoặc không hoàn thành chương trình đào tạo do nguyên nhân chủ quan.

Trường hợp người học không thể tiếp tục học tập hoặc hoàn thành chương trình đào tạo do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng (chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, tai nạn nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe, bệnh hiểm nghèo) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền thì không phải hoàn trả kinh phí hỗ trợ học phí.

Việc xác định, thu hồi và hoàn trả kinh phí hỗ trợ học phí thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước và quy định của UBND TPHCM.