TPHCM: Người lao động sẽ sử dụng sổ BHXH điện tử thay cho sổ giấy

Người đã được cấp sổ BHXH điện tử có thể sử dụng bản điện tử thay sổ giấy trong các giao dịch theo quy định. Ảnh: Internet.

Ngày 5/10, theo thông báo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM, việc cấp và sử dụng sổ BHXH bản điện tử được thực hiện căn cứ Luật BHXH năm 2024, Nghị định số 164/2025/NĐ-CP, Thông tư số 09/2026/TT-BTC và Quyết định số 366/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam.

Khi nào được cấp sổ BHXH điện tử?

Theo đó, các đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý người chỉ tham gia BHYT và tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng có trách nhiệm hướng dẫn người tham gia cài đặt, đăng ký tài khoản trên ứng dụng VNeID mức độ 2 và VssID; đồng thời cung cấp chính xác địa chỉ email cá nhân để nhận sổ BHXH điện tử.

Đối với người tham gia chưa cập nhật email, đơn vị sẽ tổng hợp thông tin gửi cơ quan BHXH nơi quản lý để cập nhật vào hệ thống. Thời điểm sổ BHXH điện tử được gửi về email cá nhân sẽ được cơ quan BHXH thông báo sau khi đơn vị cung cấp đầy đủ dữ liệu.

BHXH TPHCM lưu ý, email cung cấp phải thuộc sở hữu và quyền kiểm soát của cá nhân người tham gia. Người lao động không nên cung cấp mật khẩu email cho người khác nhằm hạn chế nguy cơ lộ lọt thông tin, ảnh hưởng đến quyền lợi hoặc bị lợi dụng để trục lợi quỹ BHXH.

Theo BHXH TPHCM, kể từ khi thông báo có hiệu lực, cơ quan BHXH thực hiện cấp sổ BHXH bản điện tử khi người tham gia phát sinh các trường hợp điều chỉnh thông tin tham gia như thay đổi họ tên, ngày sinh; điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ; gộp sổ BHXH hoặc xác nhận bảo lưu thời gian đóng BHXH, BHTN.

Sổ BHXH điện tử được gửi vào kho dữ liệu điện tử và ứng dụng VssID. Mỗi mã số BHXH chỉ có một tờ rời/bản điện tử có hiệu lực duy nhất. Khi sổ điện tử được cấp, sổ BHXH bản cũ sẽ được thu hồi hoặc hủy hiệu lực.

Đáng chú ý, sổ BHXH điện tử có giá trị pháp lý như sổ BHXH giấy, được sử dụng trong các giao dịch hành chính, khi giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN và khi chuyển quá trình đóng BHXH giữa các đơn vị.

Cơ quan BHXH chỉ in sổ BHXH bản giấy khi người tham gia có yêu cầu.

Không phải nộp sổ giấy nếu đã được cấp bản điện tử

BHXH TPHCM cho biết, người tham gia đã được cấp sổ BHXH điện tử có thể truy cập VssID để nhận và sử dụng dữ liệu sổ khi thực hiện các giao dịch liên quan đến thu - sổ, thẻ và giải quyết chế độ BHXH, BHTN.

Trong những trường hợp này, cơ quan BHXH không yêu cầu người tham gia nộp sổ BHXH bản giấy hoặc tờ rời sổ BHXH giấy.

Tuy nhiên, với người lao động đang tham gia BHXH hoặc đã bảo lưu thời gian đóng trước ngày 1/10/2026 nhưng chưa được cấp sổ BHXH điện tử, sổ BHXH và tờ rời bản giấy vẫn được tiếp tục sử dụng để thực hiện các giao dịch với cơ quan BHXH.

BHXH TPHCM đề nghị các đơn vị sử dụng lao động, tổ chức và cá nhân phối hợp thực hiện việc cập nhật thông tin, đặc biệt là email cá nhân, để bảo đảm quá trình nhận và sử dụng sổ BHXH điện tử thuận lợi, chính xác.