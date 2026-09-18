TPHCM: Người lao động ngành giao thông sẽ được bệnh viện đầu ngành chăm sóc sức khỏe

Đầu tháng 10/2026, Bệnh viện Giao thông vận tải TPHCM sẽ chính thức sáp nhập vào Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM, theo Quyết định số 5889/QĐ-UBND của UBND TPHCM.

Việc sáp nhập đánh dấu bước chuyển mới của Bệnh viện Giao thông vận tải TPHCM sau 50 năm hình thành và phát triển, đồng thời mở ra cơ hội kết nối thế mạnh chuyên môn của hai cơ sở y tế, hướng đến chăm sóc sức khỏe người dân toàn diện hơn.

Từ khám sức khỏe đến điều trị bệnh nghề nghiệp

Theo BS.CKII Nguyễn Quốc Việt - Giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải TPHCM, trước đây bệnh viện chủ yếu đảm nhiệm công tác khám sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên ngành giao thông vận tải. Tuy nhiên, một trong những hạn chế là khả năng tiếp nhận, điều trị chuyên sâu các bệnh nghề nghiệp còn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu.

Bệnh viện Giao thông vận tải TPHCM. Ảnh: BVCC

Trong khi đó, Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM có thế mạnh về các chuyên khoa phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp. Việc kết hợp hai cơ sở được kỳ vọng tạo nên hệ thống chăm sóc sức khỏe có tính liên kết hơn, từ khám, phát hiện bệnh đến điều trị và phục hồi.

"Động lực cốt lõi của chúng tôi khi kiến nghị trở thành cơ sở 2 Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM chính là sự cộng hưởng sức mạnh" - BS.CKII Nguyễn Quốc Việt chia sẻ.

Theo ông, Bệnh viện Giao thông vận tải có kinh nghiệm trong một số lĩnh vực y tế cơ bản và chuyên ngành, trong khi Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp có thế mạnh về chuyên khoa sâu. Sự kết hợp này hướng đến một hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện, từ điều trị bệnh lý nền, bệnh cấp tính đến phục hồi chức năng và bệnh nghề nghiệp.

Người lao động được tiếp cận chăm sóc sức khỏe liên tục hơn nữa

Đối với người lao động ngành giao thông vận tải, việc sáp nhập có ý nghĩa đáng chú ý trong công tác phát hiện, quản lý và điều trị các bệnh lý liên quan đến môi trường làm việc.

Đặc thù nghề nghiệp của ngành giao thông vận tải khá đa dạng. Người lái xe đường dài có thể đối mặt với những vấn đề sức khỏe liên quan đến tính chất công việc. Người làm việc trong các nhà máy cơ khí có nguy cơ mắc bệnh điếc nghề nghiệp do tiếng ồn. Người lao động trên tàu biển, trong lĩnh vực hàng hải có thể tiếp xúc với dầu máy, nước biển hoặc những yếu tố gây bệnh da nghề nghiệp.

Ngoài ra, một số bệnh lý liên quan đến tiếp xúc hóa chất, như benzen, cũng được đề cập trong thực tế chăm sóc sức khỏe người lao động ngành này.

PGS.TS.BS Phan Minh Hoàng – Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM, cho rằng khi Bệnh viện Giao thông vận tải về chung một mái nhà, người lao động có thêm nơi tiếp nhận và điều trị bệnh nghề nghiệp sau khi được phát hiện qua các đợt khám sức khỏe.

Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM. Ảnh: BVCC

Không chỉ dừng ở điều trị, bệnh viện cũng hướng đến tăng cường công tác dự phòng, quản lý bệnh nghề nghiệp, tư vấn sức khỏe cho các doanh nghiệp và tổ chức trong lĩnh vực vận tải.

Theo định hướng này, sự kết hợp giữa hai bệnh viện có thể góp phần hình thành chu trình chăm sóc sức khỏe phù hợp hơn với đặc thù nghề nghiệp: Từ khám sức khỏe định kỳ, phát hiện nguy cơ, tư vấn dự phòng đến điều trị và phục hồi chức năng khi cần thiết.

Đây cũng là nền tảng để các cơ sở y tế hiểu rõ hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của từng nhóm lao động, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Cùng xây dựng hệ thống y tế phục hồi chức năng

Bên cạnh lợi ích đối với người lao động ngành giao thông vận tải, việc sáp nhập còn được kỳ vọng tạo thêm nguồn lực cho định hướng phát triển phục hồi chức năng của TPHCM.

PGS.TS.BS Phan Minh Hoàng cho biết, bệnh viện đang hướng đến mô hình phục hồi chức năng đa chuyên ngành, đa mô thức, phát triển theo hướng đa tầng, đa cực và đa trung tâm.

Trong đó, bệnh viện chuyên sâu đóng vai trò hỗ trợ các tuyến dưới, từng bước đưa dịch vụ phục hồi chức năng đến gần người dân hơn. Mạng lưới này bao gồm phục hồi chức năng tại trạm y tế, trung tâm y tế và các bệnh viện đa khoa có khoa phục hồi chức năng.

Theo định hướng, Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM sẽ hỗ trợ chuyên môn cho hệ thống 168 phường, xã, tập trung vào những nội dung như tư vấn, truyền thông sức khỏe, quản lý nguy cơ té ngã, chăm sóc người bệnh sau đột quỵ, người bệnh sau phẫu thuật tim và trẻ em khuyết tật tại cộng đồng.

Ứng dụng robot tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM. Ảnh: Mimosa.

Công tác phục hồi chức năng cho người cao tuổi cũng được xác định là một nội dung quan trọng, nhằm góp phần duy trì khả năng vận động, nâng cao chất lượng cuộc sống và giúp người dân sống khỏe hơn.

Để những định hướng này phát huy hiệu quả, lãnh đạo bệnh viện nhấn mạnh vai trò của đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn thường xuyên giữa các cơ sở y tế.

Từ tháng 12/2025, Bệnh viện Giao thông vận tải TPHCM được bàn giao về UBND TPHCM quản lý, đơn vị tiếp nhận là Sở Y tế TPHCM. Sau quá trình trao đổi, bệnh viện đã kiến nghị trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM.

Theo BS.CKII Nguyễn Quốc Việt, việc sáp nhập không chỉ nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn tạo điều kiện tập trung nguồn lực, tối ưu hóa bộ máy quản lý và cơ sở hạ tầng. Qua đó, đội ngũ y tế có thêm môi trường học hỏi, giao lưu chuyên môn và phát triển nghề nghiệp.

Ông kỳ vọng người bệnh sẽ được hưởng lợi từ hệ thống trang thiết bị đồng bộ hơn, được tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện, liền mạch, hạn chế việc phải di chuyển nhiều nơi trong quá trình điều trị.

"Chúng tôi sẽ có một bệ phóng vững chắc hơn để làm tốt sứ mệnh thiêng liêng của người Thầy thuốc" - BS.CKII Nguyễn Quốc Việt nói.

Đối với tập thể Bệnh viện Giao thông vận tải TPHCM, ông nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lắng nghe, học hỏi và phát huy những thế mạnh sẵn có khi bước vào giai đoạn mới.

"Đoàn kết - Thấu hiểu - Cùng phát triển" là thông điệp ông gửi đến tập thể bệnh viện sau sáp nhập, với mục tiêu chung là sự hài lòng và sức khỏe của người bệnh.

Từ sự kết nối giữa hai cơ sở y tế, chặng đường phía trước được kỳ vọng sẽ mở ra những cơ hội mới trong chăm sóc sức khỏe người lao động ngành giao thông vận tải, đồng thời góp phần phát triển mạng lưới phục hồi chức năng của TPHCM theo hướng gần dân, liên tục và toàn diện hơn.