TPHCM nghiên cứu bảo tồn khu vực hố chôn tập thể liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 12-11, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Chủ trì họp báo có các đồng chí: Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM.

Đồng chí Tăng Hữu Phong chủ trì họp báo

Tại họp báo, ông Trương Kim Quân, Phó Trưởng Phòng Di sản văn hóa (Sở VH-TT TPHCM), cho biết khu vực hố chôn tập thể liệt sĩ trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng là địa điểm có ý nghĩa lịch sử - văn hóa, lưu giữ dấu tích về sự hy sinh, mất mát của các liệt sĩ trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Theo ông Trương Kim Quân, để bảo vệ các yếu tố gốc và hiện trạng khu vực liên quan đến hố chôn tập thể liệt sĩ, Sở VH-TT nhận thấy cần nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ phù hợp, hạn chế tối đa các hoạt động có nguy cơ làm thay đổi hoặc ảnh hưởng đến giá trị lịch sử của địa điểm.

Trong đó, Sở VH-TT định hướng nghiên cứu phương án bảo tồn tại chỗ các hố khai quật bằng cách gia cố, cứng hóa khu vực xung quanh, lắp đặt hệ thống vách kính cường lực bảo vệ phía trên, nhằm bảo đảm an toàn, hạn chế tác động của môi trường và các yếu tố bên ngoài. Phương án này cũng hướng đến tạo điều kiện để người dân tham quan, dâng hương, tri ân và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Việc triển khai phương án cụ thể sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng trên cơ sở đánh giá giá trị lịch sử, hiện trạng địa điểm và yêu cầu chuyên môn về bảo tồn di tích, bảo đảm tính trang nghiêm, phù hợp với cảnh quan chung của công viên.

Ông Trương Kim Quân thông tin tại họp báo

Ông Trương Kim Quân thông tin thêm, Sở VH-TT đang phối hợp với Bộ Tư lệnh TPHCM thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình chiến đấu, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ; quá trình phát hiện, tìm kiếm, khai quật và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực.

Sở cũng đề nghị cung cấp sơ đồ, bản đồ, hình ảnh, lời kể nhân chứng và các thông tin liên quan, làm cơ sở nghiên cứu, đánh giá giá trị lịch sử - văn hóa và xây dựng hồ sơ khoa học di tích.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, Sở VH-TT dự kiến đề xuất phương án khoanh vùng bảo vệ khu vực hố chôn tập thể liệt sĩ, bảo đảm gìn giữ các yếu tố có giá trị lịch sử, phù hợp với định hướng quy hoạch chung của công viên.

Hiện lãnh đạo TPHCM đã giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc nghiên cứu, triển khai quy hoạch Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trong đó có nội dung bảo tồn khu vực hố chôn tập thể liệt sĩ.

Sau khi phương án quy hoạch hoàn thiện, Sở VH-TT sẽ tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ khoa học, trình Hội đồng thẩm định khoa học chuyên môn trong lĩnh vực di sản văn hóa cấp thành phố xem xét, thẩm định, tham mưu trình Chủ tịch UBND TPHCM hoặc cấp có thẩm quyền quyết định xếp hạng di tích theo quy định.

Công tác tìm kiếm, khai quật hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong khuôn viên Công viên văn hóa Lê Thị Riêng hiện có nhiều công trình tưởng niệm, ghi công các anh hùng liệt sĩ và nhân vật lịch sử tiêu biểu. Theo ông Trương Kim Quân, trong quá trình nghiên cứu, triển khai quy hoạch công viên, các sở, ngành chức năng sẽ phối hợp rà soát, đánh giá hiện trạng và giá trị từng công trình để đề xuất phương án bảo tồn, chỉnh trang, cải tạo hoặc bố trí phù hợp với tổng thể không gian.

“Quan điểm thực hiện là bảo đảm giữ gìn, tôn trọng các giá trị lịch sử - văn hóa, yếu tố có ý nghĩa tưởng niệm, ghi công; tổ chức, sắp xếp không gian cảnh quan hài hòa, trang nghiêm, tạo sự kết nối giữa công trình tưởng niệm, khu vực hố chôn tập thể liệt sĩ và không gian sinh hoạt văn hóa công cộng”, ông Trương Kim Quân nhấn mạnh.