Sáng 21-11, Ban Công tác Mặt trận Khu phố 31, phường Bình Trưng, TPHCM tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến dự có ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, ông Trần Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông tặng cây xanh cho khu phố

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026); đồng thời nhìn lại những kết quả nổi bật trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương về mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư.

Ông Hồ Sỹ Thuận, Trưởng Khu phố 31, báo cáo những kết quả đạt được trong phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức trách nhiệm và sự tham gia của Nhân dân trong xây dựng khu dân cư. Đồng thời, xác định phương hướng năm 2027 với năm nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹp; phát huy tinh thần tương thân tương ái, chăm lo an sinh xã hội; giữ vững an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn minh, an toàn; thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong cộng đồng.

Chương trình văn nghệ chào mừng ngày hội

Cụ thể, khu phố duy trì tỷ lệ gia đình văn hóa trên 95%; các mô hình tự quản hoạt động hiệu quả, không xảy ra tình trạng xây dựng không phép, sai phép hoặc điểm nóng về an ninh trật tự. Người dân và các mạnh thường quân đã đóng góp hơn 80 triệu đồng để chăm lo học bổng, thiếu nhi, gia đình chính sách khó khăn; vận động hơn 40 triệu đồng ủng hộ các quỹ.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông phát biểu

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức thành viên và toàn thể Nhân dân Khu phố 31 trong củng cố tình đoàn kết, chăm lo đời sống Nhân dân, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, an toàn. Ông Đặng Minh Thông nhấn mạnh, những kết quả đạt được tuy bình dị nhưng có ý nghĩa thiết thực, là thành quả của sự đồng lòng, chung sức và minh chứng sinh động cho sức mạnh đại đoàn kết từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư.

Ông Đặng Minh Thông khẳng định, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam. Văn hóa không chỉ hiện diện trong những giá trị truyền thống mà còn được thể hiện qua lời ca, điệu múa, món ăn, tà áo dài, những lời thăm hỏi, nụ cười sẻ chia và sự giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Chính tình làng nghĩa xóm, sự gắn bó và nghĩa tình trong cộng đồng đã góp phần vun đắp bản sắc văn hóa tốt đẹp, tạo nên nét riêng của TPHCM và là nền tảng quan trọng để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong bối cảnh TPHCM hướng đến xây dựng các khu dân cư “đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc” giai đoạn 2026 – 2030, ông Thông đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và Nhân dân Khu phố 31 tiếp tục phát huy vai trò chủ thể, tinh thần tự quản của cộng đồng; lựa chọn những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhu cầu của người dân. Trong đó, chú trọng phát huy dân chủ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời phối hợp giải quyết các kiến nghị chính đáng của Nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh kế, giao thông, môi trường, an ninh trật tự và an sinh xã hội.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông tham quan các gian hàng tại ngày hội

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị phường Bình Trưng và khu phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và nâng cao chất lượng các phong trào tại cơ sở; vận động Nhân dân chung tay xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc; giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, phát triển không gian xanh, sạch, đẹp và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Theo ông Đặng Minh Thông, cấp ủy, chính quyền và Mặt trận khu phố phải sâu sát cơ sở, nắm tình hình, lắng nghe và phối hợp giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân về đời sống, sinh kế, giao thông, môi trường, an ninh và an sinh xã hội. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải gương mẫu, tôn trọng nhân dân, cầu thị tiếp thu ý kiến. Người dân tích cực góp ý, giám sát, tham gia việc chung theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.Người dân tích cực giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, phòng ngừa tội phạm, lừa đảo trên không gian mạng, bảo đảm an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông yêu cầu địa phương tiếp thu ý kiến tại ngày hội, rà soát những việc còn tồn đọng; chủ động giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền phường, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những việc vượt thẩm quyền. Mỗi kiến nghị phải có người chịu trách nhiệm chính, có thời hạn giải quyết và thông tin kết quả đến bà con. Việc nào chưa giải quyết được phải giải thích rõ nguyên nhân, hướng xử lý; không để người dân phải đi lại nhiều lần, kiến nghị nhiều lần.

Ban tổ chức tặng quà cho bà con

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trưng tập hợp ý kiến, giám sát việc giải quyết và thông tin kết quả đến người dân. Ngoài ra, Mặt trận và các tổ chức thành viên cần lựa chọn việc làm thiết thực, phát huy những mô hình hiệu quả, tránh hình thức; mỗi đoàn thể có phần việc cụ thể. “Các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết phải gắn với những việc làm cụ thể, có thể duy trì lâu dài, để văn hóa hiện diện trong đời sống hàng ngày, không chỉ trong những ngày lễ hội”, ông Đặng Minh Thông nhấn mạnh.

Với phương châm “Mỗi gia đình một việc tốt - Mỗi tháng một việc chung - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, ông Đặng Minh Thông đề nghị mỗi gia đình tự nguyện đăng ký một việc có ích; hàng tháng, người dân cùng lựa chọn việc chung như chăm sóc đường hoa, giữ gìn môi trường, hỗ trợ gia đình khó khăn, giúp nhau làm ăn hoặc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao... Các địa phương nhân rộng những mô hình hiệu quả, lựa chọn việc làm thiết thực, có thể duy trì lâu dài, để văn hóa hiện diện trong đời sống hàng ngày, không chỉ trong những ngày lễ hội.

Trao khen thưởng cho cá nhân tiêu biểu

Dịp này, 5 cá nhân tiêu biểu của Khu phố 31, phường Bình Trưng được tuyên dương “Gương người tốt, việc tốt”.