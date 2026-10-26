TPHCM ngập giờ tan tầm, nữ sinh xách giày lội nước về nhà

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, khoảng 17h, giờ tan học và tan tầm, triều cường dâng cao trên đường Đào Sư Tích (xã Nhà Bè, TPHCM), khiến mặt đường ngập sâu như sông. Phụ huynh và học sinh tại các trường học lân cận phải chật vật tìm cách vượt qua dòng nước để trở về nhà.

Khoảng 16h30, nước từ rạch Ông Lớn bắt đầu dâng cao, chảy cuồn cuộn tràn xuống mặt đường.

Tại hẻm 438 đường Đào Sư Tích, người dân và học sinh đứng kín hai bên đường, loay hoay tìm cách vượt qua dòng triều cường dâng cao. Một số người chọn cách chờ nước rút bớt mới dám tiếp tục di chuyển về nhà.

Anh Huy (xã Nhà Bè, TPHCM) phải gửi xe tại một quán cà phê bên ngoài rồi bế con gái vào nhà vì lo xe bị hư hỏng do ngập nước. Anh cũng xót xa khi chứng kiến học sinh phải chờ đợi, vất vả lội nước mỗi sáng đi học và chiều tan trường.

Chị Huỳnh Thị Ngọc Thảo (xã Nhà Bè, TPHCM) phải để xe ở đầu đường rồi dắt con lội nước về nhà để con có thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày học hôm sau. Chị cho biết, nếu chờ nước rút, gia đình phải đợi đến 19-20h.

Không chỉ lo học sinh mất an toàn khi lội nước, chị còn lo nguy cơ mắc bệnh do tiếp xúc với nguồn nước ô nhiễm. Chị mong tuyến đường sớm được nâng cấp, cải tạo để việc đi học của các em an toàn hơn.

Nếu phụ huynh lo lắng về sự an toàn và nguy cơ dịch bệnh, thì với học sinh, nỗi lo trước mắt là làm sao giữ đôi giày khô ráo để tiếp tục mang đến trường vào ngày hôm sau. Nhiều em phải giơ cao, thậm chí ôm chặt giày vào người để tránh dòng nước triều cường.

Do dòng nước từ các xe lớn chạy ngang tạt vào, một học sinh vô tình đánh rơi chiếc giày xuống dòng nước ngập.

Em Thảo Linh, học sinh lớp 7A7, Trường THCS Lê Thành Công, vừa chật vật vượt dòng triều cường, vừa giơ cao đôi giày để tránh bị ướt. Em cho biết phải đi bộ từ trường về gần đến nhà.

Không chỉ học sinh, người dân vừa tan làm cũng chật vật giữa dòng triều cường. Sau một ngày làm việc vất vả, nhiều người phải bì bõm dắt xe qua đoạn đường ngập sâu mới có thể trở về nhà.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, triều cường tại TPHCM dự kiến đạt đỉnh trong các ngày 26-28/10. Mực nước tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể lên 1,65-1,70m, vượt báo động 3 từ 0,05-0,10m; tại trạm Thủ Dầu Một đạt 1,77-1,83m, cao hơn báo động 3 từ 0,17-0,23m.

Đỉnh triều dự kiến xuất hiện vào khoảng 5-7h và 17-20h hằng ngày, trùng với thời điểm người dân đi làm và học sinh tan trường, khiến việc đi lại có thể gặp nhiều khó khăn.