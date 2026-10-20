TPHCM nâng chuẩn xanh cho khu, cụm công nghiệp

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Rõ tiêu chí, nâng chuẩn sinh thái

Theo Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TPHCM (HEPZA), dự thảo nghị quyết kế thừa các quy định tại Nghị định 35/2022/NĐ-CP và Thông tư 05/2025/TT-BKHĐT, đồng thời cụ thể hóa, lượng hóa và nâng cao một số tiêu chí phù hợp với điều kiện thành phố. Dự thảo cũng mở rộng phạm vi áp dụng đối với CCN, bổ sung bộ tiêu chí và quy trình đánh giá do pháp luật hiện hành chưa quy định đầy đủ.

Đối với CCN sinh thái, dự thảo yêu cầu tổng diện tích đất cây xanh, giao thông và các khu kỹ thuật dùng chung phải đáp ứng tỷ lệ tối thiểu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, trong đó đất cây xanh chiếm ít nhất 10%.

Với CCN thành lập mới theo định hướng sinh thái, tổng tỷ lệ các diện tích này phải đạt tối thiểu 23%, trong đó đất cây xanh chiếm ít nhất 12%. Mỗi CCN sinh thái phải có ít nhất một hoạt động cộng sinh công nghiệp.

Đối với KCN sinh thái, dự thảo nâng tỷ lệ doanh nghiệp áp dụng giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên, sản xuất sạch hơn và kinh tế tuần hoàn từ 20% lên 25%. Mỗi KCN phải có ít nhất một hoạt động cộng sinh ở từng hình thức: trao đổi yếu tố đầu vào, đầu ra; sử dụng chung hạ tầng và sử dụng chung dịch vụ. Đáng chú ý, tối thiểu 10% tổng nhu cầu điện năng tiêu thụ hằng năm của các doanh nghiệp (DN) trong KCN phải được đáp ứng từ nguồn năng lượng tái tạo.

Dự thảo đồng thời đề xuất các chính sách hỗ trợ tài chính, đánh giá cộng sinh công nghiệp và những nội dung liên quan nhằm khuyến khích nhà đầu tư, DN chuyển đổi sang mô hình sinh thái.

Ông Bùi Minh Trí, Trưởng Ban HEPZA, nhận định việc áp dụng mô hình KCN, CCN sinh thái là chìa khóa để các quốc gia duy trì lợi thế cạnh tranh và không bị loại khỏi chuỗi giá trị toàn cầu.

DN đề xuất thêm cơ chế hỗ trợ

Tại hội nghị góp ý hoàn thiện dự thảo hồi cuối tháng 9, ông Phạm Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex, đề xuất TPHCM phối hợp với các tổ chức quốc tế như Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) để hướng tới các tiêu chuẩn KCN sinh thái quốc tế.

Theo ông Thuận, được công nhận theo tiêu chuẩn quốc tế sẽ nâng cao uy tín của KCN, đồng thời tạo thuận lợi cho hàng hóa tiếp cận các thị trường có yêu cầu cao về môi trường và phát triển bền vững.

Về nguồn lực chuyển đổi, Becamex đề xuất huy động đa dạng nguồn vốn, gồm ngân sách thành phố, vốn DN, tín dụng xanh, Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố, các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong và ngoài nước và các quỹ khí hậu. Theo DN, quy mô đầu tư chuyển đổi lớn nên ngân sách không thể là nguồn vốn chủ yếu.

Trong khi đó, ông Võ Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Các DN KCN TPHCM, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc, kiến nghị chủ đầu tư KCN đáp ứng tiêu chí và được cấp chứng nhận sinh thái được gia hạn hoạt động thêm 20 năm.

Ông Thân cũng đề xuất rút ngắn thủ tục hành chính cho các đơn vị chủ động chuyển đổi, đồng thời cho phép KCN hiện hữu tham gia chương trình vay vốn kích cầu với mức hỗ trợ lãi suất 100% trong 7 năm.

Tuy nhiên, trong văn bản giải trình, tiếp thu ý kiến, HEPZA cho biết không tiếp thu đề xuất hỗ trợ lãi suất 100% trong 7 năm. Mức và thời gian hỗ trợ phải thực hiện thống nhất theo quy định của HĐND TPHCM, bảo đảm không hỗ trợ trùng lặp và phù hợp khả năng cân đối ngân sách.

Đối với đề xuất mở rộng nguồn vốn hỗ trợ, Ban soạn thảo giải thích nguồn ngân sách nhà nước quy định tại dự thảo là nguồn thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước như hỗ trợ lãi suất, miễn, giảm phí và lệ phí.

Trong khi đó, vốn DN, tín dụng xanh và vốn từ các tổ chức tài chính là nguồn đầu tư chuyển đổi của nhà đầu tư, không phải nguồn thực hiện chính sách hỗ trợ ngân sách nên không cần quy định tại dự thảo.

Hiện TPHCM tiếp tục lấy ý kiến góp ý cho dự thảo nghị quyết đến ngày 6-11.

Dự thảo nghị quyết đặt ra các mục tiêu đến năm 2030 có tối thiểu 6 KCN và 2 CCN đạt tiêu chí chứng nhận sinh thái; đến năm 2045 có tối thiểu 10 KCN và 4 CCN đạt tiêu chí chứng nhận sinh thái.