TPHCM nâng chuẩn kết nối cung - cầu, mở rộng đầu ra cho hàng Việt

Chương trình diễn ra đến ngày 11-10 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, với các hoạt động kết nối trực tiếp doanh nghiệp, hợp tác xã với hệ thống phân phối, chợ đầu mối, sàn thương mại điện tử; bán hàng đa kênh, livestream và quảng bá sản phẩm vùng miền.

Thông tin tại chương trình, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương TPHCM, cho biết sau 15 năm triển khai, kết nối cung - cầu đã vượt khỏi khuôn khổ một hoạt động xúc tiến thương mại. Từ kết nối bên mua - bên bán, chương trình từng bước hình thành mạng lưới giữa vùng sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác xã với hệ thống phân phối, qua đó mở đầu ra cho nông sản, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và bổ sung nguồn hàng cho thị trường TPHCM.

Ban tổ chức biểu dương các đơn vị có nhiều đóng góp cho hành trình 15 năm kết nối cung - cầu giữa TPHCM và các tỉnh, thành. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Điểm mới năm nay là yêu cầu chất lượng được đặt ra ngay trong quá trình kết nối. Chương trình “Tick xanh trách nhiệm” tiếp tục được mở rộng, gắn trách nhiệm của nhà cung cấp với kiểm soát, hậu kiểm của hệ thống phân phối; đồng thời tăng truy xuất nguồn gốc, minh bạch thông tin sản phẩm. Cùng với đó, dữ liệu và AI được định hướng ứng dụng trong xác thực, phân tích, cảnh báo để hỗ trợ kiểm soát chất lượng hàng hóa.

Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, hiệu quả kết nối vì vậy không chỉ nằm ở lượng hàng hóa được tiêu thụ, mà còn ở việc doanh nghiệp, hợp tác xã nâng được năng lực, chuẩn hóa sản phẩm và duy trì đầu ra ổn định sau chương trình.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, nhấn mạnh, trong không gian phát triển mới, liên kết cung - cầu giữa TPHCM và các địa phương cần được nâng lên một bước. TPHCM là thị trường tiêu thụ lớn, đồng thời là đầu mối phân phối hàng hóa; trong khi nguồn hàng, vùng nguyên liệu của các tỉnh, thành giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm cung - cầu cho thành phố. Mối liên kết này vì vậy cần được tổ chức thường xuyên và chặt chẽ hơn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đó, đồng chí Nguyễn Lộc Hà đề nghị tập trung trọng tâm. Trước hết, nâng tầm liên kết vùng, chuyển từ kết nối theo sự kiện sang liên kết thường xuyên theo ngành hàng, mùa vụ; gắn vùng nguyên liệu với chế biến, logistics, phân phối và tiêu thụ. Xây dựng chuỗi cung ứng có trách nhiệm, trong đó “Tick xanh trách nhiệm” tiếp tục được đẩy mạnh để nhà sản xuất, hệ thống phân phối và cơ quan quản lý cùng tham gia kiểm soát chất lượng hàng hóa.

Thành phố cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển gian hàng số, bán hàng đa kênh, ứng dụng AI và tham gia thương mại điện tử xuyên biên giới; đồng thời nâng năng lực doanh nghiệp từ chất lượng, bao bì, truy xuất nguồn gốc đến phát triển sản phẩm phù hợp với hệ thống phân phối hiện đại và thị trường xuất khẩu.

Lãnh đạo TPHCM tìm hiểu sản phẩm, mô hình kinh doanh của doanh nghiệp tại Chương trình Kết nối cung - cầu năm 2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Một hướng quan trọng khác là phát triển chuỗi cung ứng xanh, gắn sản xuất với phân phối, tiêu dùng bền vững, qua đó nâng khả năng cạnh tranh của hàng Việt trước những yêu cầu mới của thị trường.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà giao Sở Công thương TPHCM theo dõi các thỏa thuận hợp tác sau chương trình, “lấy kết quả tiêu thụ và hiệu quả liên kết chuỗi làm thước đo”, nhằm bảo đảm các kết nối được chuyển thành đầu ra thực tế cho doanh nghiệp, hợp tác xã.