TPHCM nâng cao năng lực quản trị AI cho cán bộ quản lý tiểu học

Chuyên gia làm rõ năng lực AI cho cán bộ quản lý tiểu học TPHCM

Hội thảo tập trung vào các nội dung trọng tâm như: tổng quan về AI và khả năng ứng dụng trong quản trị nhà trường; sử dụng AI hỗ trợ xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường, quản trị hoạt động dạy học và giáo dục học sinh; quản trị nhân sự, hành chính, tài chính; quản lý cơ sở vật chất, thiết bị, công nghệ và chất lượng giáo dục. Đặc biệt, cán bộ quản lý còn được thực hành xây dựng một số sản phẩm phục vụ công tác quản trị với sự hỗ trợ của AI.

Tại hội thảo, ThS Hoàng Đình Thái, Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TPHCM, đề xuất lộ trình 6 bước triển khai AI trong trường học, bắt đầu từ nhu cầu thực tế và một bài toán cụ thể, sau đó đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng.

Theo đó, nhà trường cần xác định nhu cầu hoặc vấn đề ưu tiên, lựa chọn một công việc cụ thể để ứng dụng AI như xây dựng học liệu, xử lý hồ sơ hoặc dữ liệu học tập; rà soát dữ liệu và hạ tầng công nghệ; lựa chọn công cụ AI phù hợp; triển khai thử nghiệm tại một lớp học, môn học hoặc quy trình có mức độ rủi ro thấp; hướng dẫn, thống nhất cách sử dụng; cuối cùng là đánh giá hiệu quả và xem xét mở rộng.

Tuy nhiên, để ứng dụng AI hiệu quả, nhà trường cần bảo đảm các điều kiện về hạ tầng công nghệ, dữ liệu được chuẩn hóa và năng lực sử dụng AI của đội ngũ giáo viên. Giáo viên phải đủ khả năng hướng dẫn học sinh sử dụng AI có trách nhiệm, biết kiểm chứng thông tin và điều chỉnh kết quả do AI tạo ra. Đặc biệt, mỗi nhà trường cần xây dựng quy định, quy trình rõ ràng về triển khai và sử dụng AI.

ThS Hoàng Đình Thái nhấn mạnh, AI có thể hỗ trợ giáo viên trong nhiều khâu của hoạt động dạy học, từ soạn bài, xây dựng học liệu đến phân tích dữ liệu học tập để cá nhân hóa việc dạy học, làm phong phú bài giảng và nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, giáo viên vẫn giữ vai trò quyết định trong thiết kế hoạt động học tập, đánh giá năng lực, truyền cảm hứng và đồng hành cùng học sinh.

Hơn 150 cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn tại 40 trường tiểu học trong và ngoài công lập, cụm Chuyên môn 3 tham dự hội thảo

“Trong ứng dụng AI vào dạy học nhằm phát triển năng lực học sinh, AI chỉ là trợ lý giúp bài giảng thêm sinh động. Giáo viên vẫn là người dẫn dắt và chịu trách nhiệm đối với bài dạy của mình”, ThS Hoàng Đình Thái nhấn mạnh.

Ở góc độ liêm chính học thuật, chuyên gia Lê Thị Thanh Tâm, Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam, cho rằng các nhà trường cần thiết lập quy chế liêm chính học thuật trong bối cảnh AI ngày càng được sử dụng rộng rãi. Nguyên tắc đặt ra là AI hỗ trợ hoạt động dạy và học, còn con người phải trực tiếp tư duy, kiểm chứng và đánh giá. Quy chế cần quy định rõ phạm vi, trách nhiệm sử dụng AI đối với từng đối tượng là học sinh, giáo viên, đồng thời xác định hướng xử lý khi xảy ra vi phạm.

Đối với học sinh, chuyên gia lưu ý cần khai báo việc sử dụng AI, không sao chép và nộp nguyên văn nội dung do AI tạo ra khi chưa kiểm chứng, chỉnh sửa. Đối với giáo viên, cần kiểm tra học liệu, thiết kế hình thức đánh giá phù hợp và hướng dẫn học sinh sử dụng AI có trách nhiệm.

Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hiệp Tân, Cụm trưởng Cụm chuyên môn 3 cấp tiểu học, cho biết hội thảo nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng sử dụng AI cho đội ngũ cán bộ quản lý. Qua đó, từng bước vận dụng công nghệ này phù hợp, hiệu quả và có trách nhiệm trong hoạt động quản trị nhà trường, góp phần đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục và thúc đẩy chuyển đổi số.

Theo cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt, trong năm học 2026-2027, ứng dụng AI đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động giáo dục và quản trị trường học. Do đó, đội ngũ cán bộ quản lý cần nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, chủ động xây dựng các giải pháp khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, đồng thời xác định định hướng triển khai trong giai đoạn tiếp theo.

“Cán bộ quản lý cần chắc tay làm chủ AI để có những giải pháp phù hợp với điều kiện đặc thù của nhà trường, bảo đảm nâng cao chất lượng giáo dục và quyền lợi của học sinh”, cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt chia sẻ.