TPHCM: Nâng cao chất lượng phong trào 'Sinh viên 5 tốt'

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM; cùng 221 đại biểu chính thức đại diện cho gần 640.000 cán bộ Hội, hội viên, sinh viên trên toàn thành phố.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn và TPHCM chúc mừng các sinh viên được bầu bổ sung Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM

Theo báo cáo tại hội nghị, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác xây dựng tổ chức Hội, phát triển hội viên gắn với nâng cao chất lượng phong trào sinh viên đạt nhiều kết quả. TPHCM có 1.756 “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành; 462 “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và 43 “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Thành, 43 “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương.

Các hoạt động học thuật, sáng tạo, nghiên cứu khoa học được triển khai đa dạng, hỗ trợ hiện thực hóa 5.463 ý tưởng, sáng kiến, dự án, đề tài của sinh viên. Các chiến dịch tình nguyện như Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, Gia sư áo xanh, Xuân tình nguyện tiếp tục thu hút đông đảo sinh viên tham gia, góp sức vì cộng đồng.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM Nguyễn Thị Tuyết Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUỲNH TRÂM

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM Nguyễn Thị Tuyết Minh đề nghị đổi mới phương thức hoạt động của Hội theo hướng thiết thực, gắn phong trào sinh viên với nhu cầu địa phương và cộng đồng, phát huy chuyên môn của từng ngành đào tạo để giải quyết các vấn đề từ cơ sở. Đồng thời, nâng cao chất lượng phong trào “Sinh viên 5 tốt”, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, giới thiệu sinh viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và bảo đảm các hoạt động Hội xuất phát từ nhu cầu thực tế của sinh viên.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Lâm Tùng và Bí thư Thành đoàn TPHCM Ngô Minh Hải trao khen thưởng đến﻿ sinh viên

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh nhấn mạnh, cấp ủy, lãnh đạo các trường đại học, học viện, cao đẳng quan tâm tạo điều kiện về cơ chế, nguồn lực và môi trường hoạt động cho sinh viên; giao nhiệm vụ, đặt hàng các công trình, đề tài nghiên cứu, dự án đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với thế mạnh đào tạo của nhà trường và nhu cầu thực tiễn của cộng đồng.

Tại hội nghị, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tuyên dương, khen thưởng 65 sinh viên tiêu biểu với 26 đề tài đến từ 14 trường đại học, học viện, cao đẳng có sáng kiến, hiến kế phát triển địa phương, tiên phong thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới.