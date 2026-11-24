Chỉ thị 30-CT/TU yêu cầu Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị chuyên đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của hệ thống MTTQ Việt Nam TPHCM” ngày 30-10. Ảnh: VĂN MINH

Trong đó, tập trung giám sát việc tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị và các văn bản hướng dẫn thi hành; chú trọng các nội dung liên quan đến quy hoạch, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bảo đảm sinh kế; phát triển nhà ở; đầu tư, phát triển hạ tầng, giao thông; bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên và chuyển đổi số trong quản lý đô thị.

Cùng với đó, tăng cường phản biện xã hội đối với các dự thảo chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án có tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Chủ động tham gia ngay từ khâu xây dựng dự thảo, tập trung đánh giá sự cần thiết, tính phù hợp, tính khả thi và tác động của các chính sách.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong công khai thông tin và tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân trên các nền tảng số; bảo đảm phản ánh, kiến nghị của người dân được tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý, theo dõi và thông tin kết quả giải quyết.

Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, triển khai Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới và Luật Phát triển đô thị, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương xác định giám sát, phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.