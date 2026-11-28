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Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, tại Nam bộ và TPHCM, trong hai ngày 28 và 29-11, thời tiết có mây thay đổi, ngày nắng nhưng thời gian không kéo dài. Từ trưa đến chiều tối, mây phát triển gây mưa ở nhiều nơi, có nơi mưa vừa, cục bộ có mưa to. Ban đêm, mưa giảm so với ban ngày. Mưa trùng thời điểm triều cường dâng cao có thể gây ngập tại các khu vực trũng thấp, ven sông.

Nhiệt độ ban ngày phổ biến 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C, ban đêm 23-27 độ C.

Đến ngày 30-11, dự báo mưa tại Nam bộ giảm dần.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng thông tin, sáng 28-11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc bộ và một số nơi ở Bắc Trung bộ. Trong ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ. Gió Đông Bắc trên đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Sáng 28-11, Hà Nội trời nắng ráo nhưng lạnh 18 độ C. Ảnh: PHÚC HẬU

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc bộ và Bắc Trung bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc bộ phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Bắc Trung bộ phổ biến 16-19 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ C, có mưa vài nơi.

Trên biển, Đặc khu Bạch Long Vỹ và Cồn Cỏ có thể xuất hiện gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Đặc khu Lý Sơn có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp ở Trung bộ. Từ sáng sớm 28-11 đến sáng 30-11, từ TP Huế đến Khánh Hòa có mưa lớn trên diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động đới gió Đông trên cao.

Theo số liệu từ các trạm quan trắc, từ 19 giờ ngày 27-11 đến sáng sớm 28-11, TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Các trạm khí tượng - thủy văn như Ba Cung (Quảng Ngãi) ghi nhận lượng mưa 263,8mm, Trà Cót (Đà Nẵng) 163,6mm và An Hưng (Gia Lai) 112mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, từ sáng sớm 28-11 đến sáng 30-11, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm. TP Huế, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Riêng phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, từ sáng sớm 28-11 đến ngày 29-11 có mưa 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Ngày và đêm 28-11, khu vực Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Mưa tập trung nhiều vào chiều và tối.

Cơ quan khí tượng cũng nâng cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét ở TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai lên cấp độ 2.