TPHCM mưa rất to trong hôm nay, người dân cần đề phòng gì?

Theo dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hôm nay 18/10, TPHCM có mưa vừa, mưa to đến rất to, chủ yếu vào chiều và tối. Lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm.

Tại nhiều xã/phường như Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ, lượng mưa dự báo ở mức 50-100mm. Riêng khu vực Thới An, Tân Bình và Bình Tân có lượng mưa khoảng 40-80mm.

Cơ quan khí tượng dự báo đợt mưa này có thể kéo dài đến ngày 21/10, lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 60mm trong 24 giờ. Nguyên nhân là nhiễu động gió Đông trên cao có xu hướng hoạt động mạnh hơn, đưa hơi ẩm từ biển vào đất liền, tạo điều kiện khiến mưa gia tăng tại TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ.

Người dân di chuyển trong cơn mưa lớn ở TPHCM. Ảnh: Nguyễn Tiến

Trong những ngày tới, người dân cần đề phòng mưa lớn gây ngập tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp và khu vực ven sông, kênh rạch. Trong cơn dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đáng chú ý, mực nước tại các sông, kênh, rạch trên địa bàn TPHCM được dự báo xuống chậm trong 2-3 ngày tới, sau đó tăng trở lại. Đến ngày 21/10, đỉnh triều cao nhất ngày có thể đạt mức báo động 1-2, một số nơi cao hơn báo động 2 khoảng 5cm. Mưa lớn kết hợp triều cường có thể làm gia tăng nguy cơ ngập úng, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Trên biển, rãnh áp thấp có trục khoảng 5-8 độ vĩ Bắc đang mạnh dần, khiến thời tiết diễn biến phức tạp. Các khu vực biển có thể xuất hiện mưa rào và dông mạnh, tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy, gió giật cấp 7-8.

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió Đông Bắc đến Đông cấp 3-4, riêng vùng biển Lâm Đồng gió mạnh cấp 4-5. Sóng biển cao 0,5-2m, có thể cao hơn 2m trong mưa dông, biển có lúc động nhẹ.

Trong khi đó, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có gió nhẹ, sóng cao 0,5-1,5m. Khi xảy ra mưa dông, sóng có thể cao hơn 1,5m. Nhìn chung, vùng biển này tương đối ổn định, tuy nhiên tàu thuyền vẫn cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân theo dõi các bản tin dự báo, chủ động phương án phòng tránh khi thời tiết diễn biến bất lợi.