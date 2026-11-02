TPHCM mong muốn doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào hạ tầng số, phát triển dữ liệu, trí tuệ nhân tạo

Ngày 02/11, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã tiếp bà Jennifer Wicks, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, đến chào xã giao. Cùng dự có Đại tá Andrew Pate, Sĩ quan Chỉ huy tàu tuần duyên USCG Bertholf và các thành viên trong đoàn.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chào mừng Đại sứ Jennifer Wicks

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chào mừng Đại sứ Jennifer Wicks cùng đoàn công tác đến thăm TPHCM; đồng thời đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, với sự tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực như ngoại giao, quốc phòng, an ninh, nghị viện, kinh tế và thương mại. Hoa Kỳ tiếp tục là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Hai bên đang hướng tới thúc đẩy quan hệ thương mại hài hòa, bền vững, trong đó Việt Nam chủ động mở rộng nhập khẩu hàng hóa và công nghệ từ Hoa Kỳ.

Ông Nguyễn Văn Được cho biết, TPHCM luôn giữ vai trò tích cực trong thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước. Cuộc gặp là dịp để hai bên tiếp tục trao đổi thực chất về những định hướng hợp tác đã được đề cập, đồng thời ghi nhận ý nghĩa chuyến thăm thành phố của tàu tuần duyên Hoa Kỳ Bertholf từ ngày 01 đến 05/11/2026. Đây là lần đầu tiên sau 20 năm một tàu quân sự Hoa Kỳ thăm TPHCM, thể hiện sự phát triển và tin cậy ngày càng tăng trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Quang cảnh buổi tiếp

Về hợp tác quốc phòng, an ninh, Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá cao sự phối hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ trong đào tạo, chuyển giao trang thiết bị và nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển. Thành phố mong muốn phía Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ các chương trình nâng cao năng lực, tăng cường giao lưu chuyên môn trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn, ứng phó sự cố trên biển, phòng, chống ma túy và chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

Trong lĩnh vực ngoại giao nhân dân, giáo dục và y tế, Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn Đại sứ quan tâm hỗ trợ kết nối các bệnh viện lớn của thành phố với các cơ sở y tế Hoa Kỳ, thúc đẩy hợp tác chuyên môn, trao đổi bác sĩ và chuyển giao kỹ thuật.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu

Về thu hút đầu tư, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Thành phố có không gian phát triển kinh tế rộng lớn hơn, mở ra nhiều cơ hội hợp tác với doanh nghiệp Hoa Kỳ trong các lĩnh vực tài chính, logistics, hạ tầng và công nghiệp công nghệ cao. Đặc biệt, Thành phố mong muốn tiếp tục phối hợp với Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ kết nối doanh nghiệp công nghệ Hoa Kỳ tham gia các dự án hạ tầng số, phát triển trung tâm dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và hệ thống giao thông thông minh.

Chủ tịch UBND TPHCM trân trọng cảm ơn Đại sứ Jennifer Wicks, Đại tá Andrew Pate và các thành viên đoàn. Ông Nguyễn Văn Được khẳng định thành phố sẽ giao các sở, ngành liên quan cụ thể hóa những nội dung đã trao đổi, đồng thời duy trì liên hệ thường xuyên với Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ để thúc đẩy các chương trình hợp tác.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Jennifer Wicks bày tỏ vui mừng khi có dịp đến thăm TPHCM, đồng thời đánh giá tích cực những kết quả hợp tác giữa Hoa Kỳ với Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng. Đại sứ chia sẻ về những lĩnh vực ưu tiên, nhu cầu và những vấn đề doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm, đặc biệt là các quy định pháp luật, cơ chế, chính sách và thị trường thành phố.

Đại sứ Hoa Kỳ Jennifer Wicks phát biểu

Đại sứ Jennifer Wicks nhấn mạnh, năng lượng là một trong những lĩnh vực ưu tiên hợp tác của Hoa Kỳ, đồng thời bày tỏ tin tưởng các doanh nghiệp Hoa Kỳ có năng lực và kinh nghiệm để hỗ trợ thành phố trong phát triển năng lượng, nhất là năng lượng sạch. Đại sứ bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi với chính quyền TPHCM, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên mở rộng hoạt động và hợp tác lâu dài.