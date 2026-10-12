TPHCM mời người dân cầm hoa trắng tiễn đưa hàng trăm các anh hùng liệt sĩ

Nhành hoa trắng cài trên ba lô được đặt ở dãy ghế đặc biệt để tri ân anh linh các liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: H.P

Ngày 12/10, TPHCM đã tổ chức tổng duyệt Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Thành phố kêu gọi người dân cầm trên tay những nhành hoa trắng, đứng dọc các tuyến đường đoàn xe đi qua để tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đây là hoạt động thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hòa bình hôm nay.

Ngày 12/10, TPHCM đã tổ chức tổng duyệt Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Ảnh: H.P

Theo kế hoạch, ngày 14/10, TPHCM sẽ tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ sẽ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM .

Những nhành hoa trắng được người dân nâng niu trên tay, đứng lặng hai bên đường tiễn đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng, sẽ thay triệu lời tri ân gửi đến những người đã nằm xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đó không chỉ là lời tiễn biệt đầy xúc động, mà còn là tình cảm, lòng biết ơn sâu nặng của những người đang sống hôm nay dành cho các anh hùng liệt sĩ – những người đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường, hy sinh thân mình để đổi lấy độc lập, tự do và cuộc sống bình yên cho các thế hệ hôm nay.

Dưới đây là lộ trình di chuyển hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM:

Lộ trình di chuyển hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM