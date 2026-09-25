TPHCM mở rộng mạng lưới y tế đáp ứng phòng chống ma túy

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai Dự án 6 "Tăng cường đáp ứng y tế trong phòng, chống ma túy thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030".

Trọng tâm của kế hoạch là nâng cao năng lực chuyên môn của ngành Y tế trong xác định tình trạng nghiện ma túy, điều trị nghiện, giảm tác hại, quản lý người sử dụng ma túy và hỗ trợ người sau cai nghiện.

Kế hoạch được triển khai giai đoạn 2026-2030 trên toàn địa bàn TPHCM, tại 168 xã, phường, đặc khu; các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập; cơ sở xác định tình trạng nghiện ma túy; cơ sở điều trị, cấp phát thuốc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Methadone), cơ sở cai nghiện và các đơn vị liên quan. Một trong những mục tiêu đáng chú ý là đến năm 2030, ít nhất 80% cơ sở y tế tuyến xã thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy.

Lộ trình được đặt ra từ 65% cơ sở tuyến xã trong năm 2026, tăng lên 70% năm 2027, 75% năm 2028 và 80% năm 2029, duy trì từ 80% trở lên trong năm 2030.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ rà soát hiện trạng, lập bản đồ nhu cầu và phát triển mạng lưới dịch vụ, ưu tiên các địa bàn trọng điểm về ma túy, HIV/AIDS, khu vực khó tiếp cận, ven biển, hải đảo và những nơi còn khoảng trống dịch vụ.

Bệnh nhân tham gia điều trị Methadone ở TPHCM. Ảnh: HCDC.

Ngành Y tế được yêu cầu tận dụng mạng lưới sẵn có, tăng cường lồng ghép dịch vụ; việc đầu tư, mua sắm chỉ thực hiện khi xác định rõ nhu cầu, công suất sử dụng, tiêu chuẩn kỹ thuật và khả năng vận hành bền vững.

Đối với điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, TPHCM đặt mục tiêu bảo đảm 100% người có nhu cầu và tự nguyện tham gia được tiếp cận dịch vụ, đồng thời tăng cường các biện pháp hỗ trợ duy trì điều trị.

Thành phố cũng phấn đấu duy trì hoạt động an toàn, liên tục của 100% cơ sở điều trị Methadone, không để xảy ra gián đoạn thuốc do nguyên nhân chủ quan; 100% cơ sở được kiểm tra, giám sát chuyên môn hằng năm. Ít nhất 90% người tham gia điều trị bằng thuốc thay thế và người sử dụng trái phép chất ma túy được tư vấn, hỗ trợ và can thiệp y tế, tâm lý phù hợp. Kế hoạch đồng thời yêu cầu tăng cường đáp ứng trước tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp, đa chất; triển khai các can thiệp y tế, tâm lý - xã hội, giảm hại, tư vấn xét nghiệm và chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Để thực hiện các mục tiêu trên, TPHCM tập trung 7 nhóm nhiệm vụ, gồm hoàn thiện cơ chế phối hợp; rà soát và phát triển mạng lưới dịch vụ; mở rộng xác định tình trạng nghiện; duy trì, nâng cao chất lượng điều trị Methadone; tăng cường can thiệp với ma túy tổng hợp, đa chất; triển khai giảm hại, tư vấn xét nghiệm, chăm sóc sức khỏe; đào tạo, tập huấn, truyền thông và huy động cộng đồng.

Sở Y tế là cơ quan chủ trì, tham mưu UBND TPHCM tổ chức triển khai Dự án 6; ban hành hướng dẫn chuyên môn, xây dựng kế hoạch hằng năm, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp báo cáo theo quy định. Sở Y tế cũng có trách nhiệm rà soát, công bố danh sách cơ sở y tế thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy; củng cố mạng lưới điều trị Methadone; điều phối thuốc, sinh phẩm, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và hệ thống thông tin.

Công an TPHCM phối hợp với Sở Y tế triển khai các nhiệm vụ của Dự án 6, cung cấp và đối chiếu thông tin theo thẩm quyền, phục vụ xác định nhu cầu, lập kế hoạch và đánh giá kết quả thực hiện.