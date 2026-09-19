TPHCM mở rộng mạng lưới y tế cơ sở, giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối

Ngày 18/9, UBND TPHCM có buổi làm việc với Sở Y tế TPHCM về hoạt động 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm trong 4 tháng cuối năm của ngành y tế thành phố.

TPHCM đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng cho y tế cơ sở

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết, bên cạnh việc sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy sau hợp nhất, phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngành Y tế Thành phố triển khai phát triển hệ thống theo mô hình đa tầng - đa cực - đa trung tâm, mở rộng hoạt động tại khu vực 2 và khu vực 3.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, ngành y tế tập trung kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở, triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân, xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử, đẩy nhanh các dự án đầu tư xây dựng và sắp xếp lại hệ thống cơ sở y tế.

Sở Y tế TPHCM đăng ký 79 dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 cho các trạm y tế với tổng mức đầu tư 3.721 tỷ đồng, cùng 84 dự án mua sắm, sửa chữa với tổng mức đầu tư 306,6 tỷ đồng.

Từ ngày 1/1/2026, Thành phố chuyển giao 168 Trạm Y tế về UBND các xã, phường, đặc khu quản lý. Sở Y tế bàn giao nhân sự, cơ sở vật chất và tài sản hiện có của các Trung tâm Y tế khu vực cho 168 UBND cấp xã để thành lập Trạm Y tế cấp xã là đơn vị sự nghiệp công lập.

Về nhân lực, Sở Y tế ban hành kế hoạch triển khai chế độ luân phiên có thời hạn đối với bác sĩ đến làm việc tại Trạm Y tế cấp xã, tập trung vào các trạm chưa đạt định mức tối thiểu 5 bác sĩ trong năm 2026.

Mô hình "Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư" tiếp tục được duy trì và mở rộng. Từ ngày 7/4/2026, mô hình được thí điểm tại 3 xã Hiệp Phước, Đất Đỏ và Bắc Tân Uyên, đến nay triển khai tại 33 phường, xã. UBND Thành phố đã chấp thuận chủ trương thí điểm khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại nhà gắn với mô hình này.

Về cơ sở vật chất, Sở Y tế phối hợp với UBND 168 phường, xã, đặc khu đăng ký kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 bằng vốn ngân sách Thành phố cho các trạm y tế thuộc UBND phường, xã. Có 79 dự án ưu tiên, tổng mức đầu tư 3.721 tỷ đồng. Ngoài ra, các Trạm y tế đăng ký kế hoạch mua sắm, sửa chữa bằng nguồn không thường xuyên gồm 84 dự án, tổng mức đầu tư 306,6 tỷ đồng...

Củng cố y tế cơ sở thông qua chương trình kết nối bệnh viện - trạm y tế

Trong 4 tháng cuối năm 2026, Sở Y tế TPHCM xác định 17 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân, phấn đấu hoàn thành mục tiêu khám, sàng lọc cho 100% người dân trong năm 2026.

Ngành y tế tiếp tục củng cố y tế cơ sở thông qua chương trình kết nối bệnh viện - trạm y tế, luân phiên bác sĩ bảo đảm mỗi trạm y tế có ít nhất 5 bác sĩ, đào tạo và hỗ trợ chuyên môn từ xa, đồng thời nghiên cứu mô hình trạm y tế gắn với bệnh viện lớn.

Cùng với đó, TPHCM tiếp tục tái cấu trúc mạng lưới bệnh viện theo hướng đa cực, phát triển mô hình "một bệnh viện - nhiều cơ sở" ở một số chuyên khoa; hoàn thành Kho dữ liệu ngành y tế vào cuối năm 2026; triển khai chính sách đào tạo bác sĩ nội trú, phát triển nhân lực chất lượng cao và đẩy nhanh các dự án đầu tư công.

Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho hơn 14 triệu dân sau hợp nhất, ngành y tế Thành phố đã chủ động triển khai mô hình cơ sở 2 của các bệnh viện tuyến cuối để góp phần rút ngắn thời gian tiếp cận dịch vụ y tế của người dân và giảm tải cho khu vực trung tâm.

Các giải pháp này đã góp phần rút ngắn thời gian tiếp cận dịch vụ y tế của người dân, giảm tải cho tuyến cuối, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành và tính bền vững của toàn hệ thống y tế thành phố.

Đặc biệt, huy động toàn bộ hệ thống y tế tham gia khám sức khỏe cho người dân, hướng tới mục tiêu ngay trong năm 2026, thành phố sẽ hoàn thành việc khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho 100% người dân và lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời.

Ngành y tế cũng tăng cường giám sát sốt xuất huyết, tay chân miệng, các bệnh lây truyền từ động vật; triển khai đề án phát triển cơ sở chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, sắp xếp các trung tâm bảo trợ xã hội, xây dựng thành phố không ma túy đến năm 2030 và xử lý các tồn đọng sau khi giải thể một số trung tâm y tế.